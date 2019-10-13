ГлавнаяНовости

Марселино был уволен из «Валенсии» из-за метафоры

вчера, 21:21

Стала известна причина увольнения бывшего главного тренера «Валенсии» Марселино.

Подробности раскрыл президент «летучих мышей» Анил Мурти. Он рассказал, что владельцу клуба Питеру Лиму не понравилась метафора тренера на одной из пресс-конференций.

Марселино, отвечая на вопрос о возможном уходе нападающего Родриго в мадридский «Атлетико», сказал, что это поставит клуб в тяжелое положение. Наставник также использовал метафору «только крабы могут передвигаться назад или боком».

Ранее специалист говорил, что поводом для его увольнения могла стать победа в Кубке Испании.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дешам: «Вопрос с Бензема в сборной Франции для меня закрыт раз и навсегда»
Вчера, 21:11 Комментарии2
Шевченко: «Не думаю, что мы и португальцы будем играть на ничью»
Вчера, 20:38 ВидеоКомментарии10
Конте: «Не стоит себя обманывать - „Интеру“ пока далеко до „Ювентуса“»
Вчера, 19:36 Комментарии7
Сантуш: «В сборной Украины особо выделю Ярмоленко»
Вчера, 17:55 Комментарии5
Эрикссон: «Фергюсон грозился убить меня, если я вызову Руни в сборную»
Вчера, 17:35 Комментарии7
Моуриньо назвал Косту «животным», а Эссьена «сыном»
12 октября ВидеоКомментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   113 / 801
сегодня в 01:53
Мурти мог бы придумать причину посмешнее.
Apsny
Apsny
   149 / 801
вчера в 22:23
Но во всем виновата Барселона.
loko7
loko7
   659 / 801
вчера в 21:34
Неадекватный поступок теперь не могут адекватно объяснить.
dimagas1
dimagas1
   91 / 801
вчера в 21:28
Краб может такое священное животное у Лима)))
RomM84
RomM84
   391 / 801
вчера в 21:23
Мрак! Вот это владелец нас достался(((
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100