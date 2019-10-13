Марселино был уволен из «Валенсии» из-за метафоры

вчера, 21:21

Стала известна причина увольнения бывшего главного тренера «Валенсии» Марселино.

Подробности раскрыл президент «летучих мышей» Анил Мурти. Он рассказал, что владельцу клуба Питеру Лиму не понравилась метафора тренера на одной из пресс-конференций.

Марселино, отвечая на вопрос о возможном уходе нападающего в мадридский «Атлетико», сказал, что это поставит клуб в тяжелое положение. Наставник также использовал метафору «только крабы могут передвигаться назад или боком».

Ранее специалист говорил, что поводом для его увольнения могла стать победа в Кубке Испании.