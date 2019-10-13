Дешам: «Вопрос с Бензема в сборной Франции для меня закрыт раз и навсегда»

13 октября 2019, 21:11

Тренер сборной Франции заявил, что форвард «Реала» точно не будет вызываться в национальную команду.

Моя задача — поступать во благо сборной Франции. Так что я уверен, что возвращение в сборную Бензема не пойдет ей на благо ни в спортивном, ни в каком-либо другом плане. Этот вопрос для меня закрыт раз и навсегда.

Напомним, что поводом для такой категоричности стал скандал, в котором Бензема и Джибриль Сиссе участвовали в шантаже своего товарища по команде Матье Вальбуэна, угрожая опубликовать видео интимного содержания с участием последнего.