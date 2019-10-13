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Конте: «Не стоит себя обманывать - „Интеру“ пока далеко до „Ювентуса“»

вчера, 19:36

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился мнением о шансах своей команды в чемпионской гонке Серии А.

Я думаю, что никому не запрещено мечтать, ни болельщикам, ни игрокам, ни тренерам. Но при этом стоит быть реалистами и верно оценивать ситуацию. «Ювентус» и «Наполи», две ведущие команды на момент моего возвращения в Италию, создавались годами, а «Интер» только начал свой путь.

Не стоит себя обманывать, на данный момент «Интеру» пока далеко до «Юве». Но это не значит, что нынешний «Интер» не способен выиграть Серию А уже в нынешнем сезоне. Не стоит надумывать себе какие-то психологические барьеры. Надо ставить цели и упорно трудиться ради их достижения.

 Также недавно легенда «Юве», голкипер Джанлуиджи Буффон назвал Конте настоящим профи.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответил Don Nerazzurri
   13 / 801
сегодня в 00:12
Как и гоббам до требла Интера.
ты так пишешь как будто три титула за сезон это что-то особенное))вот если бы у картона было 4 звезды на футболке,можно было бы поговорить)
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   117 / 801
вчера в 23:48
Как и гоббам до требла Интера.
Action
Action
   402 / 801
вчера в 22:57
Чтобы начать выигрывать нужна стабильность. 3 раза 7 место и есть шанс
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   481 / 801
вчера в 21:29
интер это середняк итальянского футбола. китайская игрушка.
juvenale
juvenale
   13 / 801
вчера в 20:58
миланский кабинет никогда и близко с Юве стоять не будет,просто разные весовые категории
cska plus
cska plus
   2 / 801
вчера в 19:58
Конте просто красава!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   27 / 801
вчера в 19:39
Себя обманывают только Жека10 и многостаночница. Аха-ха)
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