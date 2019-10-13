Конте: «Не стоит себя обманывать - „Интеру“ пока далеко до „Ювентуса“»

Главный тренер «Интера» поделился мнением о шансах своей команды в чемпионской гонке Серии А.

Я думаю, что никому не запрещено мечтать, ни болельщикам, ни игрокам, ни тренерам. Но при этом стоит быть реалистами и верно оценивать ситуацию. «Ювентус» и «Наполи», две ведущие команды на момент моего возвращения в Италию, создавались годами, а «Интер» только начал свой путь.

Не стоит себя обманывать, на данный момент «Интеру» пока далеко до «Юве». Но это не значит, что нынешний «Интер» не способен выиграть Серию А уже в нынешнем сезоне. Не стоит надумывать себе какие-то психологические барьеры. Надо ставить цели и упорно трудиться ради их достижения.