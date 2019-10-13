Шевченко: «Не думаю, что мы и португальцы будем играть на ничью»

Главный тренер сборной Украины поделился ожиданиями перед матчем со сборной Португалии в рамках квалификации к Евро-2020.

Для нас важно сыграть в нашем стиле, надеемся, что будут полные трибуны. Если кто-то не успел купить билеты – приглашаем всех на стадион.

Мы однозначно будем играть в нашу игру, я не думаю, что одна из команд будет играть завтра на ничью. Игроки настраиваются на серьезный матч с серьезным соперником. Как сыграем - будет зависеть и от соперника. Игроки приезжают, отдаются, тренируются, через два на третий день играть проблематично для любой команды. Поэтому в матче с Литвой дали восстановиться некоторым ведущим игрокам. Вероятно, что завтра выйдут свежие игроки, которые не играли до этого.