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Шевченко: «Не думаю, что мы и португальцы будем играть на ничью»

вчера, 20:38
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина-:-Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалия21:45 Не начался

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями перед матчем со сборной Португалии в рамках квалификации к Евро-2020.

 Для нас важно сыграть в нашем стиле, надеемся, что будут полные трибуны. Если кто-то не успел купить билеты – приглашаем всех на стадион.

Мы однозначно будем играть в нашу игру, я не думаю, что одна из команд будет играть завтра на ничью. Игроки настраиваются на серьезный матч с серьезным соперником. Как сыграем - будет зависеть и от соперника. Игроки приезжают, отдаются, тренируются, через два на третий день играть проблематично для любой команды. Поэтому в матче с Литвой дали восстановиться некоторым ведущим игрокам. Вероятно, что завтра выйдут свежие игроки, которые не играли до этого.


 Ранее о предстоящем матче порассуждал защитник украинской сборной Александр Зинченко.

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12 октября ВидеоКомментарии8
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Все комментарии
TypXXI
TypXXI
сегодня в 00:54
Удачи украинцам.
ЮЗИК
ЮЗИК
   209 / 801
вчера в 22:11
Ничья будет неплохим результатом
Lazurny
Lazurny
   88 / 801
вчера в 21:19
Удачи сборной Португалии.
Сп62
Сп62
   59 / 801
вчера в 21:00
Своё поле должно помочь. Удачи.
cska plus
cska plus
   2 / 801
вчера в 20:59
Португалы разорвут салоедов.
Сп62
Сп62 ответил dimagas1
   59 / 801
вчера в 20:57
Есть, при жеребьёвке.
real-fk
real-fk
вчера в 20:55
Будет жаркий матч
dimagas1
dimagas1
   91 / 801
вчера в 20:46
А есть разница вообще 1 или 2-е место в группе?
beefs
beefs
   230 / 801
вчера в 20:43
Посмотрим на что вы способны...
mangoх12
mangoх12
   17 / 801
вчера в 20:39
Порвите их
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