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«Валенсия»: «Имя Черышева фигурирует в хрониках СМИ половины мира»

вчера, 23:15
КипрЛоготип футбольный клуб Кипр0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Пресс-служба «Валенсии» в твиттере отреагировала на успех своего футболиста Дениса Черышева в составе сборной России. Денис забил два гола команде Кипра и отдал две результативные передачи. 

Вингер «Валенсии» сыграл решающую роль в выходе сборной России на Евро-2020. Его имя фигурирует в хрониках СМИ половины мира. Денис навязал темп сопернику в эту волшебную ночь для россиян.

Стоит отметить, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов уже поставил задачу команде на чемпионат Европы. 

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Все комментарии
Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак
   345 / 801
сегодня в 02:17
25% клоун

В Зенит не торопится, конечно. А в Спартак - хоть завтра. Наи-мега-турбо-урбо-народнейшая команда, без титулов и игры в футбол))))))))
Каждый мечтает в "свинарнике" играть, от Месси до Кутепова))))))
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 801
сегодня в 00:26
Молодец парень, и ведь не торопится в зенит
Объективное мнение
Объективное мнение
   140 / 801
вчера в 23:28
Во как вообщем
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