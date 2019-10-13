«Валенсия»: «Имя Черышева фигурирует в хрониках СМИ половины мира»

вчера, 23:15

Пресс-служба «Валенсии» в твиттере отреагировала на успех своего футболиста в составе сборной России. Денис забил два гола команде Кипра и отдал две результативные передачи.

Вингер «Валенсии» сыграл решающую роль в выходе сборной России на Евро-2020. Его имя фигурирует в хрониках СМИ половины мира. Денис навязал темп сопернику в эту волшебную ночь для россиян.

🔝🇷🇺 @Cheryshev clasifica a @TeamRussia para la #EURO2020 con una actuación estelar (0-5)



👉🏽 El extremo valencianista, autor de 2️⃣ goles y 2️⃣ asistencias, es decisivo al máximo nivel en la goleada de su país frente a Chipre 🇨🇾https://t.co/JSr1qkc3ZS — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 13 октября 2019 г.



Стоит отметить, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов уже поставил задачу команде на чемпионат Европы.