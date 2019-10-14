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Итальянский журналист: «Черчесов мало говорит, но многое понимает»

сегодня, 19:10

Итальянский журналист Франческо Пьетрелла рассказал о работе главного тренера сборной России Станислава Черчесова:

Черчесов - твердый и бескомпромиссный «советский» человек. Что понять это, нужно просто посмотреть на его сайт, который оформлен в серо-металлических оттенках.  Он напоминает «морозную» и «лютую» зиму в Москве. Черчесов изменил сборную до неузнаваемости за счет дисциплины.

Черчесов мало говорит, но многое понимает. Его усы теперь символ победы над Испанией. Он превратил «Лужники» в Сталинград.  До лета 2018 года все смеялись над его схемой в пять защитников. Но потом все замолчали.  Сборная России уже мечтает повторить достижение 2008 года, когда вышла в полуфинал чемпионата Европы, одолев Нидерланды в четвертьфинале. 

Черчесов рассказал о цели сборной на Евро-2020.

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ФорвардЪ
ФорвардЪ
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сегодня в 19:51
Правильно делает, что разглагольствовать, главное дело делать свое достойно.
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