Итальянский журналист: «Черчесов мало говорит, но многое понимает»

Итальянский журналист Франческо Пьетрелла рассказал о работе главного тренера сборной России :

Черчесов - твердый и бескомпромиссный «советский» человек. Что понять это, нужно просто посмотреть на его сайт, который оформлен в серо-металлических оттенках. Он напоминает «морозную» и «лютую» зиму в Москве. Черчесов изменил сборную до неузнаваемости за счет дисциплины.

Черчесов мало говорит, но многое понимает. Его усы теперь символ победы над Испанией. Он превратил «Лужники» в Сталинград. До лета 2018 года все смеялись над его схемой в пять защитников. Но потом все замолчали. Сборная России уже мечтает повторить достижение 2008 года, когда вышла в полуфинал чемпионата Европы, одолев Нидерланды в четвертьфинале.