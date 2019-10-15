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Голкипер Кипра: «Почему бы России не выиграть чемпионат Европы?»

сегодня, 09:22

Вратарь сборной Кипра Урко Пардо считает, что сборной России по силам стать выиграть Евро-2020.

Предсказывать, что будет на Евро-2020, сложно, ведь там будет много классных команд. Но у вас много талантливых футболистов, так что почему бы России не выиграть чемпионат Европы? Всё может быть. Мы ведь играли с Бельгией – у них фантастическая команда. Но я не заметил между Россией и Бельгией большой разницы. У вас отличная молодая команда! Но уровень Бельгии и России будет понятен после их очного матча.

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Все комментарии
Педро тарасовский
Педро тарасовский
   148 / 808
сегодня в 10:08
Всё возможно, Украина же выиграла у Португалии как-то.
VIPded
VIPded
   38 / 808
сегодня в 09:55
Удачи нашей сборной!
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   48 / 808
сегодня в 09:40
А действительно, почему бы и не выиграть ? Если сумели Кипр обыграть, что нам немцы с французами, да прочие испанцы ?
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