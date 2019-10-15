Голкипер Кипра: «Почему бы России не выиграть чемпионат Европы?»

Вратарь сборной Кипра считает, что сборной России по силам стать выиграть Евро-2020.

Предсказывать, что будет на Евро-2020, сложно, ведь там будет много классных команд. Но у вас много талантливых футболистов, так что почему бы России не выиграть чемпионат Европы? Всё может быть. Мы ведь играли с Бельгией – у них фантастическая команда. Но я не заметил между Россией и Бельгией большой разницы. У вас отличная молодая команда! Но уровень Бельгии и России будет понятен после их очного матча.