Роналду: «Я не ищу рекорды, они сами меня находят»

Нападающий сборной Португалии прокомментировал свой 700-й гол за карьеру. Юбилейный мяч форвард забил в матче против сборной Украины (1:2) в отборочном турнире Евро-2020.

Не каждый может достичь такой цифры. Спасибо моим партнерам по команде и тренерам, которые помогли мне стать тем, кем я являюсь. Разочарован, что мы не победили, но горжусь командой.

Не знаю, сколько у меня рекордов. Должен поблагодарить тех, кто помог мне достичь этой отметки. Я не ищу рекорды, они сами меня находят. Без навязчивой идеи достижения приходят сами.