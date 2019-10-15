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Роналду: «Я не ищу рекорды, они сами меня находят»

сегодня, 09:16
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина2 : 1Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свой 700-й гол за карьеру. Юбилейный мяч форвард забил в матче против сборной Украины (1:2) в отборочном турнире Евро-2020.

Не каждый может достичь такой цифры. Спасибо моим партнерам по команде и тренерам, которые помогли мне стать тем, кем я являюсь. Разочарован, что мы не победили, но горжусь командой.

Не знаю, сколько у меня рекордов. Должен поблагодарить тех, кто помог мне достичь этой отметки. Я не ищу рекорды, они сами меня находят. Без навязчивой идеи достижения приходят сами.

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Все комментарии
волгодон 2
волгодон 2
   39 / 808
сегодня в 09:28
До боли лукавая Кристина. Ради личной статы с любого левака готов в 69 дать любому негру)
NbKA555
NbKA555
сегодня в 09:19
Лучший！Успехов дальше тебе！
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