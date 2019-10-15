Божович: «За что фанаты „Спартака“ так ненавидели Кононова с его пиджаком?»

Наставник «Крыльев Советов» прокомментировал уход с поста главного тренера «Спартака».

Знаете, «Спартак» - это очень сложная работа. Там не дают времени, очень трудно делать результат, когда не дают времени. Там нет терпения.

Я не знаю, как так случилось, что они так ненавидели Кононова с его пиджаком… Это сложная команда для работы.