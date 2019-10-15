Божович: «За что фанаты „Спартака“ так ненавидели Кононова с его пиджаком?»

Наставник «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал уход Олега Кононова с поста главного тренера «Спартака».
Знаете, «Спартак» - это очень сложная работа. Там не дают времени, очень трудно делать результат, когда не дают времени. Там нет терпения.
Я не знаю, как так случилось, что они так ненавидели Кононова с его пиджаком… Это сложная команда для работы.
В любви к ЦСКА ? Нет такого.
В разладе со спартачами .... это наши проблемы .
Сам то за кого , раскрой секрет ?
В любви к ЦСКА ? Нет такого.
В разладе со спартачами .... это наши проблемы .
Сам то за кого , раскрой секрет ?
Просто болельщики , хоть как-то относятся к Спартаку .
На ЦСКА , если за него не болеешь всем просто ....... на***ть .
Просто болельщики , хоть как-то относятся к Спартаку .
На ЦСКА , если за него не болеешь всем просто ....... на***ть .
Мне самому смешно , когда я это пытаюсь понять . :)
Мне самому смешно , когда я это пытаюсь понять . :)
Пребывание на посту ГТ зенита
Таких интеллигентных людей
Как Боаш, Цыган и Плачинни
Пребывание на посту ГТ зенита
Таких интеллигентных людей
Как Боаш, Цыган и Плачинни
Кононов виноват ?
Кононов виноват ?
Сперва делает , а потом уже даже думать не нужно .
Сперва делает , а потом уже даже думать не нужно .
баннеры,шарфопады,оскорбления.. после такого приема,каждый считает своим долгом срубить нефтяных денег и ретироваться как можно дальше от такого духа
баннеры,шарфопады,оскорбления.. после такого приема,каждый считает своим долгом срубить нефтяных денег и ретироваться как можно дальше от такого духа