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Божович: «За что фанаты „Спартака“ так ненавидели Кононова с его пиджаком?»

сегодня, 19:47

Наставник «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал уход Олега Кононова с поста главного тренера «Спартака».

Знаете, «Спартак» - это очень сложная работа. Там не дают времени, очень трудно делать результат, когда не дают времени. Там нет терпения.

Я не знаю, как так случилось, что они так ненавидели Кононова с его пиджаком… Это сложная команда для работы.

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Все комментарии
youtomee
youtomee
   571 / 823
сегодня в 21:19
что значит не дают времени?) Кононов был в Спартаке почти год...
grazie100
grazie100
   716 / 823
сегодня в 21:09
Всё исходит от руководства , т.е. людей которые должны понимать в какой футбол хотят и могут играть их игроки .А это зависит от качества российского костяка футболистов и таланта тренера таких как Морозов , , умеющего увидеть таких талантливых футболистов и помочь им вырости в топ игроков.Халки у нас задерживаться надолго не будут.
EAGinLE
EAGinLE ответил Союзник противников
   30 / 823
сегодня в 21:02
Вот я не понимаю . В чём ты меня хочешь обвинить ?
В любви к ЦСКА ? Нет такого.
В разладе со спартачами .... это наши проблемы .
Сам то за кого , раскрой секрет ?
mangoх12
mangoх12
   21 / 823
сегодня в 20:59
Гопота всегда ненавидела пиджаки
Союзник противников
Союзник противников ответил EAGinLE
   118 / 823
сегодня в 20:48
От любви до ненависти ..... Просто болельщики , хоть как-то относятся к Спартаку . На ЦСКА , если за него не болеешь всем просто ....... на***ть .
А по тебе и не скажешь...Могу ещё пару десятков персоналий сайта сходу назвать.И 80 процентов самых активных болельщиков из "народа" и их личных прихлебателей. Даже часть зенитосов,подозреваемых остальными в симпатиях к ЦСКА,отличаются особой ревностью.
beefs
beefs
   264 / 823
сегодня в 20:47
и причем здесь пиджак...
Союзник противников
Союзник противников ответил Так Себе Аналитик
   118 / 823
сегодня в 20:43
Главное, чтобы спартачи через некоторое время не начали Тедеско на Великую Отечественную намекать, будет тут еще "курка млеко яйки", а потом скандал будет, Россию оштрафуют, и, главное, пусть за Фейри и Кафелем приглядывают, те сдуру и международный конфликт начать могут))
Так и будет,как в первой части твоего поста.
mihaluch
mihaluch
   107 / 823
сегодня в 20:39
Кононов явно не для "Спартака". Гауляйтер Цорн должен был это понимать.
drug01
drug01
   58 / 823
сегодня в 20:33
За результат!!!!!
Eddja
Eddja
   64 / 823
сегодня в 20:29
Свиньи уже давно друг друга ненавидят за свой низкоуспешный клуб.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил cska plus
   49 / 823
сегодня в 20:26
Вся Россия это кто???. И зачем за всю Россию, то говоришь. За себя 🗣 говори. Будь мужиком. Зачем за всю Россию.
EAGinLE
EAGinLE ответил cska plus
   30 / 823
сегодня в 20:25
От любви до ненависти .....
Просто болельщики , хоть как-то относятся к Спартаку .
На ЦСКА , если за него не болеешь всем просто ....... на***ть .
alex074
alex074
   420 / 823
сегодня в 20:24
Просто не нужно было МЯМЛЕ из-за алчности идти в Спартак...
Lazurny
Lazurny
   50 / 823
сегодня в 20:24
Надо же на чем-то свою безысходность, бестрофейность и близость к пердиву выместить. Решили, что лучше пиджака ничего не подойдет под стихи Назарова.
EAGinLE
EAGinLE ответил Т34
   30 / 823
сегодня в 20:21
В разы худших игроков мотивировал обыграть Спартак на Открытие-Арене , МК сбросил , а придя в Спартак все тренерские навоки потерял.
Мне самому смешно , когда я это пытаюсь понять . :)
pomor45
pomor45
   149 / 823
сегодня в 20:17
Всему виной пресловутый спартаковский дух. Пока не вытравят, воз не сдвинется.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Союзник противников
   16 / 823
сегодня в 20:15
Ща попрёт,под жёсткие лающие вопли "Хайль Цорн и Тедеско!"
Главное, чтобы спартачи через некоторое время не начали Тедеско на Великую Отечественную намекать, будет тут еще "курка млеко яйки", а потом скандал будет, Россию оштрафуют, и, главное, пусть за Фейри и Кафелем приглядывают, те сдуру и международный конфликт начать могут))
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   618 / 823
сегодня в 20:15
Просто они не знают, что из спартака конфетку не сделать
cska plus
cska plus
   2 / 823
сегодня в 20:14
Так же как вся Россия ненавидит спартак.
Союзник противников
Союзник противников ответил denmig
   118 / 823
сегодня в 20:12
В основном, за пустые проигрыши и мямленье из-под пиджака!
Ща попрёт,под жёсткие лающие вопли "Хайль Цорн и Тедеско!"
Союзник противников
Союзник противников
   118 / 823
сегодня в 20:10
По принципу стада.Провокатор пацан Качка ляпнул,а стадо подхватило.Хотя все вроде Качку не переваривают,но только скажи гадость про Дзюбу,к примеру,так сразу хор голосов подхватит.Пусть хоть он забьёт победный гол сборной в финале ЧЕ.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил VIPded
   12 / 823
сегодня в 20:09
Тренер Спартака должен быть одет в костюм Пятачка... )))
Шортики на лямках - обязательны!!!
Т34
Т34
   22 / 823
сегодня в 20:08
Ненавидели не пиджак Кононова, а его самого, потому что он был пиджаком, а не тренером.
МКС
МКС ответил волгодон 2
   155 / 823
сегодня в 20:04
загнобили интеллигентного грамотного тренера словно нетерпеливые свиньи,живущие одним днем.. баннеры,шарфопады,оскорбления.. после такого приема,каждый считает своим долгом срубить нефтяных денег и ретироваться как можно дальше от такого духа
Удивительно грамотно описано

Пребывание на посту ГТ зенита

Таких интеллигентных людей

Как Боаш, Цыган и Плачинни
Морозовский
Морозовский
   6 / 823
сегодня в 20:03
Пиджак на Кононове сидел отлично! это гопникам "Спартака" не давало покоя!
EAGinLE
EAGinLE ответил denmig
   30 / 823
сегодня в 20:01
Сколько навешивали на Понсе , и сколько он забил в матче с Оренбургом ?
Кононов виноват ?
EAGinLE
EAGinLE
   30 / 823
сегодня в 19:59
Фратрия она такая .
Сперва делает , а потом уже даже думать не нужно .
волгодон 2
волгодон 2
   36 / 823
сегодня в 19:58
загнобили интеллигентного грамотного тренера словно нетерпеливые свиньи,живущие одним днем..
баннеры,шарфопады,оскорбления.. после такого приема,каждый считает своим долгом срубить нефтяных денег и ретироваться как можно дальше от такого духа
GYTSYL
GYTSYL
   224 / 823
сегодня в 19:55
Ох и зенит слухи пускает((
Nikola45
Nikola45 ответил denmig
   51 / 823
сегодня в 19:52
В основном, за пустые проигрыши и мямленье из-под пиджака!
За то что без судейства команда ноль! )) А научить их играть нереально ))
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