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Швейцария обыграла Ирландию

вчера, 23:37
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария2 : 0Логотип футбольный клуб ИрландияИрландияМатч завершен

Швейцария обыграла команду Ирландии в рамках отбора на Евро-2020.

Швейцария занимает 3 место в своей группе (11 очков), Ирландия продолжает удерживать 1 позицию (12 пунктов).

Женева, стадион Стад-де-Женев

Швейцария - Ирландия 2:0 (1:0)
Голы: Сеферович 16, Даффи 90+3 (автогол)

Нереализованный пенальти: Родригес 77

Швейцария: Зоммер, Эльведи, Шер, Аканджи, Лихтштайнер (Фройлер 70), Джака, Денис Закариа, Родригес, Эмболо (Штеффен 88), Сеферович, Мехмеди (Фернандеш 28)
Главный тренер: Петкович Владимир.

Ирландия: Рэндольф, Иган, Даффи, Стивенс, Уилэн, Коулмен, Хендрик, Браун, МакКлин, Коннолли (Хоган 70), Коллинз (О'Дауда 46)
Главный тренер: МакКарти Мик.

Предупреждения: Джака 32, Коулмен 32, Браун 34, Аканджи 47, Хендрик 55, Даффи 66, Коулмен 76

Удаление: Коулмен 76

Напомним, что в минувшем туре Швейцария уступила Дании.

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