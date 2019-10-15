Испания сыграла вничью со шведами и вышла на Евро-2020

Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020. Благодаря этой ничьей испанская сборная оформила выход в финальную часть Евро-2020. Шведы (15 очков) располагаются на втором месте в своей группе.
Стокгольм, стадион Френдс Арена
Швеция - Испания 1:1 (0:0)
Голы: Берг 50 - Родриго 90+2
Швеция: Ульсен, Люстиг, Линделеф, Гранквист, Бенгтссон, Ларссон, Олссон, Экдаль (Свенссон 83), Форсберг, Квайсон (Исак 77), Берг (Андерссон 90+3)
Главный тренер: Андерссон Янне.
Испания: Де Хеа (Кепа 60), Карвахаль (Навас 81), Альбиоль, Мартинес, Бернат, Руис, Родри, Алькантара (Родриго 66), Себальос, Ойарсабаль, Морено
Главный тренер: Роберт Морено.
Предупреждения: Себальос 69, Олссон 81, Руис 81, Берг 89, Родри 89
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Хотя да, если у них в основе играет Себальос, которого выпнули из "Реала", и он и в "Арсенале" один из худших, то тут, действительно, и Норвегия сильной покажется, и от Берга начнешь пропускать, который из пяти ударов по пустым воротам с точки пенальти четыре промахнется)).
Хотя да, если у них в основе играет Себальос, которого выпнули из "Реала", и он и в "Арсенале" один из худших, то тут, действительно, и Норвегия сильной покажется, и от Берга начнешь пропускать, который из пяти ударов по пустым воротам с точки пенальти четыре промахнется)).