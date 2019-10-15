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Испания сыграла вничью со шведами и вышла на Евро-2020

вчера, 23:37
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020. Благодаря этой ничьей испанская сборная оформила выход в финальную часть Евро-2020. Шведы (15 очков) располагаются на втором месте в своей группе.

Стокгольм, стадион Френдс Арена

Швеция - Испания 1:1 (0:0)
Голы: Берг 50 - Родриго 90+2

Швеция: Ульсен, Люстиг, Линделеф, Гранквист, Бенгтссон, Ларссон, Олссон, Экдаль (Свенссон 83), Форсберг, Квайсон (Исак 77), Берг (Андерссон 90+3)
Главный тренер: Андерссон Янне.

Испания: Де Хеа (Кепа 60), Карвахаль (Навас 81), Альбиоль, Мартинес, Бернат, Руис, Родри, Алькантара (Родриго 66), Себальос, Ойарсабаль, Морено
Главный тренер: Роберт Морено.

Предупреждения: Себальос 69, Олссон 81, Руис 81, Берг 89, Родри 89

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Все комментарии
зигзаг
зигзаг
   204 / 837
сегодня в 00:42
Испания, что и Барса с Реалом превратились в рядовых команд без стиля и фишек
Black77718
Black77718
   552 / 837
сегодня в 00:21
Бывает кому то везёт так,кому то нет,Португалии не повезло,Испании в конце повезло,на то он и футбол,неинтересно было бы,если всё было ясно с самого начала.
Тео Джонс
Тео Джонс ответил da da da
   88 / 837
сегодня в 00:11
испанцы на классе выходят на Евро,ток они так могут сделать,группа сильнейшая наверно за последние 8 лет в отборах Евро в целом,ждем финала как минимум от них.
Че ты несешь?) Группа французов как минимум не слабее, а в группе Е где 4 команды борются за выход испанцы бы потухли.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил da da da
   11 / 837
сегодня в 00:10
испанцы на классе выходят на Евро,ток они так могут сделать,группа сильнейшая наверно за последние 8 лет в отборах Евро в целом,ждем финала как минимум от них.
Реально? Это Норвегия, которая два матча из восьми выиграла, или Румыния, которая по 1-0 Мальту обыгрывает, составили им конкуренцию?

Хотя да, если у них в основе играет Себальос, которого выпнули из "Реала", и он и в "Арсенале" один из худших, то тут, действительно, и Норвегия сильной покажется, и от Берга начнешь пропускать, который из пяти ударов по пустым воротам с точки пенальти четыре промахнется)).
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 837
сегодня в 00:10
Опять наши их вынесут..
Тео Джонс
Тео Джонс
   88 / 837
сегодня в 00:08
Испанцы второй матч подряд отскакивают, походу на Евро опять будут позориться.
Объективное мнение
Объективное мнение
   100 / 837
сегодня в 00:02
Дерево пульнуло в ворота испании
cska plus
cska plus
   2 / 837
вчера в 23:53
Сами виноваты но и шведы не лыком сшиты.
злой болельщик
злой болельщик
   519 / 837
вчера в 23:51
Даже жаль стало немного шведов, они так радовались..., да ладно, зато у них высокий уровень жизни.)
da da da
da da da
   179 / 837
вчера в 23:43
испанцы на классе выходят на Евро,ток они так могут сделать,группа сильнейшая наверно за последние 8 лет в отборах Евро в целом,ждем финала как минимум от них.
Groove000
Groove000
   65 / 837
вчера в 23:38
Жаль, немного не дотерпели
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