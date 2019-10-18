РФС вернул лицензию стадиону «КАМАЗа»

сегодня, 23:16

« КАМАЗ » сообщил о восстановлении действия лицензии клубного стадиона. Пресс-служба клуба:

Сейчас все недочеты устранены. Накануне наш стадион посетила комиссия РФС , которая совместно с правоохранительными органами убедилась в этом.

Напомним, 2 октября комиссия РФС запретила клубу из Набережных Челнов проводить игры на домашней арене из-за невыполнения требований по сертификации стадионов и обеспечению безопасности зрителей и участников матча.

Случилось это из-за инцидента, в котором фанатов «Спартака» заперли в клетке и закрыли на ключ во время игры 1/16 финала Кубка России.