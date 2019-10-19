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Байрамян: «Будем стараться, чтобы Шомуродов стал лучшим бомбардиром»

сегодня, 09:06

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян заявил, что команда постарается помочь Элдору Шомуродову стать лучшим бомбардиром РПЛ.

Есть ли задача сделать Шомуродова лучшим бомбардиром чемпионата? Нет, но он сам красавец — забивает. Шомуродов здорово выполняет свою работу, и мы все будем стараться, чтобы он стал лучшим бомбардиром. Это будет плюсом для всех нас. Я верю, что у Шомы это получится.

Какую планку ставлю для себя? Рома Еременко сказал мне, что я должен забить 10 мячей за сезон. Думаю, что если мячей восемь забью, то будет неплохо. Но хотелось бы выполнить план Еременко. Он очень требовательный, как и Попов. Поэтому будем соответствовать. И это я такой воодушевленный после ЦСКА. Но на самом деле буду работать, стараться, держать свой уровень.

Напомним, что сегодня «Ростов» сыграет с «Зенитом» в матче 13-го тура РПЛ.  

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Трезвый повар
Трезвый повар
   224 / 832
сегодня в 10:03
Чем больше Шомуродов забьёт голов тем больше денег заплатит за него Зенит. А то что по окончании сезона Зенит будет интересоваться Шомуродовым или Соболевым я не сомневаюсь
STVA 1
STVA 1
   52 / 832
сегодня в 09:15
Надо просто играть , а не стараться помогать.
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