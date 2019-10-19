Байрамян: «Будем стараться, чтобы Шомуродов стал лучшим бомбардиром»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян заявил, что команда постарается помочь Элдору Шомуродову стать лучшим бомбардиром РПЛ.
Есть ли задача сделать Шомуродова лучшим бомбардиром чемпионата? Нет, но он сам красавец — забивает. Шомуродов здорово выполняет свою работу, и мы все будем стараться, чтобы он стал лучшим бомбардиром. Это будет плюсом для всех нас. Я верю, что у Шомы это получится.
Какую планку ставлю для себя? Рома Еременко сказал мне, что я должен забить 10 мячей за сезон. Думаю, что если мячей восемь забью, то будет неплохо. Но хотелось бы выполнить план Еременко. Он очень требовательный, как и Попов. Поэтому будем соответствовать. И это я такой воодушевленный после ЦСКА. Но на самом деле буду работать, стараться, держать свой уровень.
Напомним, что сегодня «Ростов» сыграет с «Зенитом» в матче 13-го тура РПЛ.