«Аталанта» упустила победу в матче с «Лацио»

сегодня, 17:57

В матче 8-го тура Серии А «Аталанта» на последних минутах упустила победу в матче с «Лацио». После этой игры бергамская команда остается на третьей строчке в таблице, «орлы» на шестом месте.

Рим, стадион Олимпико

«Лацио» - «Аталанта» 3:3

Голы: Иммобиле 69 (пенальти), Корреа 70, Иммобиле 90' (пенальти) - Муриэль 23, Муриэль 28, Гомес 37

«Лацио»: Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду, Марушич (Патрик 46), Милинкович-Савич, Пароло (Катальди 46), Альберто, Лулич, Корреа, Иммобиле

Главный тренер: Индзаги Симоне.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Масиелло (Кьер 74), Хатебур, Фройлер, Пашалич (де Рон 60), Госенс, Малиновский, Гомес, Муриэль (Иличич 68)

Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

Предупреждения: Марушич 27, Пароло 32, Раду 49, Голлини 58, Толой 60, Милинкович-Савич 80

В прошлом туре «Аталанта» одержала победу над «Лечче».