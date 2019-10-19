«Аталанта» упустила победу в матче с «Лацио»

В матче 8-го тура Серии А «Аталанта» на последних минутах упустила победу в матче с «Лацио». После этой игры бергамская команда остается на третьей строчке в таблице, «орлы» на шестом месте.
Рим, стадион Олимпико
«Лацио» - «Аталанта» 3:3
Голы: Иммобиле 69 (пенальти), Корреа 70, Иммобиле 90' (пенальти) - Муриэль 23, Муриэль 28, Гомес 37
«Лацио»: Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду, Марушич (Патрик 46), Милинкович-Савич, Пароло (Катальди 46), Альберто, Лулич, Корреа, Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.
«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Масиелло (Кьер 74), Хатебур, Фройлер, Пашалич (де Рон 60), Госенс, Малиновский, Гомес, Муриэль (Иличич 68)
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.
Предупреждения: Марушич 27, Пароло 32, Раду 49, Голлини 58, Толой 60, Милинкович-Савич 80
В прошлом туре «Аталанта» одержала победу над «Лечче».
Шикарный первый тайм Аталанты и гений Индзаги во втором. Накал огненный. Сейвы Стракоши в концовке бесценны.
Роналду две гола с пенальти и не снились, аха-ха)
Рокки сперва сбили с толку любимые черно-синие цвета, но потом опомнился и исправился. Толои ещё тот симулянт из-за него два выхода один в один сорвались.
Браво Иммобиле.
Пернатых с отскоком.
Шикарный первый тайм Аталанты и гений Индзаги во втором. Накал огненный. Сейвы Стракоши в концовке бесценны.
Роналду две гола с пенальти и не снились, аха-ха)
Рокки сперва сбили с толку любимые черно-синие цвета, но потом опомнился и исправился. Толои ещё тот симулянт из-за него два выхода один в один сорвались.
Браво Иммобиле.
Пернатых с отскоком.
Браво Лацио!
Браво Лацио!