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«Аталанта» упустила победу в матче с «Лацио»

сегодня, 17:57
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)3 : 3Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

В матче 8-го тура Серии А «Аталанта» на последних минутах упустила победу в матче с «Лацио». После этой игры бергамская команда остается на третьей строчке в таблице, «орлы» на шестом месте.

Рим, стадион Олимпико

«Лацио» - «Аталанта» 3:3
Голы: Иммобиле 69 (пенальти), Корреа 70, Иммобиле 90' (пенальти) - Муриэль 23, Муриэль 28, Гомес 37

«Лацио»: Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду, Марушич (Патрик 46), Милинкович-Савич, Пароло (Катальди 46), Альберто, Лулич, Корреа, Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Масиелло (Кьер 74), Хатебур, Фройлер, Пашалич (де Рон 60), Госенс, Малиновский, Гомес, Муриэль (Иличич 68)
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

Предупреждения: Марушич 27, Пароло 32, Раду 49, Голлини 58, Толой 60, Милинкович-Савич 80

В прошлом туре «Аталанта» одержала победу над «Лечче».

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Все комментарии
h8you
h8you
   284 / 837
сегодня в 18:00
в очередной раз убедился какой чемпионат самый интересный...в бей-бегишном г таких матчей нет
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   1 / 837
сегодня в 17:59
Да ребятки это серия А.
Шикарный первый тайм Аталанты и гений Индзаги во втором. Накал огненный. Сейвы Стракоши в концовке бесценны.
Роналду две гола с пенальти и не снились, аха-ха)
Рокки сперва сбили с толку любимые черно-синие цвета, но потом опомнился и исправился. Толои ещё тот симулянт из-за него два выхода один в один сорвались.
Браво Иммобиле.
Пернатых с отскоком.
Colchoneros
Colchoneros
   122 / 837
сегодня в 17:59
Камбэк от Орлов!
Браво Лацио!
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