«Эвертон» забил два гола в ворота «Вест Хэма»

«Эвертон» переиграл «Вест Хэм» в матче 9-го тура АПЛ.
В данный момент «Вест Хэм» занимает восьмую строчку в таблице (12 очков), а «Эвертон» - двенадцатую (10 очков).
Ливерпуль, стадион «Гудисон Парк»
«Эвертон» - «Вест Хэм» - 2:0 (1:0)
Гол: Бернард 17, Сигурдссон 90+2
«Эвертон»: Пикфорд, Сидибе, Кин, Йерри Мина (Холгейт 90+4), Динь, Гомеш, Дэвис, Уолкотт (Кин 86), Ивоби (Сигурдссон 87), Бернард, Ришарлисон
Главный тренер: Силва Марку.
«Вест Хэм»: Роберто, Фредерикс, Диоп, Огбонна, Масуаку, Райс, Форнальс (Уилшир 63), Нобл (Айети 74), Лансини, Андерсон (Ярмоленко 46), Аллер
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль.
Предупреждения: Дэвис 45+3, Райс 70, Диоп 79, Гомеш 90+1
Напомним, что в матче 8-го тура АПЛ «Эвертон» проиграл «Бернли».