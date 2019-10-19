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«Эвертон» забил два гола в ворота «Вест Хэма»

сегодня, 16:24
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)2 : 0Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

«Эвертон» переиграл «Вест Хэм» в матче 9-го тура АПЛ.

В данный момент «Вест Хэм» занимает восьмую строчку в таблице (12 очков), а «Эвертон» - двенадцатую (10 очков).

Ливерпуль, стадион «Гудисон Парк»

«Эвертон» - «Вест Хэм» - 2:0 (1:0)
Гол: Бернард 17, Сигурдссон 90+2

«Эвертон»: Пикфорд, Сидибе, Кин, Йерри Мина (Холгейт 90+4), Динь, Гомеш, Дэвис, Уолкотт (Кин 86), Ивоби (Сигурдссон 87), Бернард, Ришарлисон
Главный тренер: Силва Марку.

«Вест Хэм»: Роберто, Фредерикс, Диоп, Огбонна, Масуаку, Райс, Форнальс (Уилшир 63), Нобл (Айети 74), Лансини, Андерсон (Ярмоленко 46), Аллер
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль.

Предупреждения: Дэвис 45+3, Райс 70, Диоп 79, Гомеш 90+1

Напомним, что в матче 8-го тура АПЛ «Эвертон» проиграл «Бернли». 

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 838
сегодня в 16:31
Честно говоря неожиданно и даже ставка сгорела.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 838
сегодня в 16:31
Неудивительно, ВХЮ достаточно бесхарактерно играет на выезде.
sihafazatron
sihafazatron
   26 / 838
сегодня в 16:31
уйму моментов, а забили только 2. молотки совсем слабо сыграли
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