Клопп: «„Ливерпуль“ должен показать свой лучший футбол в матче с МЮ»

сегодня, 11:59

Главный тренер «Ливерпуля» заявил, что его команде нужно показать максимум в ближайшем матче АПЛ , в котором мерсисайдцы сыграют против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».

Мы должны показать свой лучший футбол. Нам нужно быть готовыми к любым вызовам и бороться за каждый мяч. Если мы играем в свой футбол, то становимся неприятной командой для соперников.