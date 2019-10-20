Клопп: «„Ливерпуль“ должен показать свой лучший футбол в матче с МЮ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что его команде нужно показать максимум в ближайшем матче АПЛ, в котором мерсисайдцы сыграют против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».
Мы должны показать свой лучший футбол. Нам нужно быть готовыми к любым вызовам и бороться за каждый мяч. Если мы играем в свой футбол, то становимся неприятной командой для соперников.
Не остался в стороне и главный тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер. В преддверии встречи на «Олд Траффорд» наставник «красных дьяволов» съязвил в адрес «Ливерпуля».