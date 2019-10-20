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Салах пропустит игру с МЮ из-за травмы голеностопа

вчера, 17:56
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не попал в заявку на матч 9-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед». Футболист пропустит встречу из-за травмы голеностопа. Вместо него в атаке «красных» сыграет Дивок Ориги.

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Все комментарии
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   486 / 893
вчера в 18:04
Здоровья Салаху!
Пусть поскорее лечится и восстанавливается.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   514 / 893
вчера в 18:00
Здоровья
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