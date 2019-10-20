Салах пропустит игру с МЮ из-за травмы голеностопа

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не попал в заявку на матч 9-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед». Футболист пропустит встречу из-за травмы голеностопа. Вместо него в атаке «красных» сыграет Дивок Ориги.
|Манчестер Юнайтед1 : 1Ливерпуль
|Матч завершен
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не попал в заявку на матч 9-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед». Футболист пропустит встречу из-за травмы голеностопа. Вместо него в атаке «красных» сыграет Дивок Ориги.
Пусть поскорее лечится и восстанавливается.
Пусть поскорее лечится и восстанавливается.