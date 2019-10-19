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Жоау Фелиш получил травму в матче с «Валенсией»

вчера, 23:10
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш получил травму в матче 9-го тура чемпионата Испании против «Валенсии». Футболист травмировал правый голеностоп. О сроках восстановления португальского форварда пока ничего не сообщается.

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Colchoneros
Colchoneros
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вчера в 23:52
Здоровья!
И скорейшего возвращения в строй!
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