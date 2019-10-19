Жоау Фелиш получил травму в матче с «Валенсией»

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш получил травму в матче 9-го тура чемпионата Испании против «Валенсии». Футболист травмировал правый голеностоп. О сроках восстановления португальского форварда пока ничего не сообщается.
Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш получил травму в матче 9-го тура чемпионата Испании против «Валенсии». Футболист травмировал правый голеностоп. О сроках восстановления португальского форварда пока ничего не сообщается.
И скорейшего возвращения в строй!
И скорейшего возвращения в строй!