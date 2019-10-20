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Газизов: «Не надо вешать лапшу, что нельзя играть на искусственных полях»

вчера, 19:45
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил качество поля на домашнем стадионе после матча 13-го тура РПЛ с московским ЦСКА (1:1).

Что касается претензий по полю, то не было много крошки. Погода такая, что неделю назад мы включили подогрев, может, из-за этого так кажется. Мы действуем согласно рекомендациям РФС, мы ничего не подсыпали. Возможно, что из-за подогрева поле стало мокрым, стало скользить, но оно ровное.

Во всём мире играют на искусственных полях. Не надо вешать лапшу, что так не должно быть. Это неправильно. Лучше иметь хорошее искусственнее поле, чем плохое натуральное.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   4 / 893
вчера в 22:49
Вот газизов сам себе вешает эту лапшу и радуется, что играть на такой пахоте нормально и даже оказывается, что вся Европа играет на таких полях.
Конь 666
Конь 666
вчера в 21:49
Дак у вас ни того ни другого! ни хорошей синтетики, ни плохого натурального!
Чингачгук
Чингачгук
   86 / 893
вчера в 20:58
В Уфе можно и нормальное поле сделать.
Wolf77785
Wolf77785
   96 / 893
вчера в 20:54
или плохое искусственное
mihaluch
mihaluch
   48 / 893
вчера в 20:23
Даже на идеальном искусственном поле играть тяжелей, устаёшь быстрее.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил SHMEL
   150 / 893
вчера в 20:10
Сами игроки и тренер Уфы говорят об обратном,а Газизову зае..шибись...
он сектант.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   150 / 893
вчера в 20:10
ой Господи. твое футбольное изделие вообще ни во что не играет. Какое же поселилось в нашем футболе .....
Союзник противников
Союзник противников
   23 / 893
вчера в 20:08
А главный тренер и игроки "Уфы" говорят,что хреновей нет даже на Мадагаскаре и о.Котельный.Так что засыпай крошкой двор своей усадьбы и не воруй на этом деньги.
SHMEL
SHMEL
   49 / 893
вчера в 19:54
Сами игроки и тренер Уфы говорят об обратном,а Газизову зае..шибись...
pam06
pam06
   24 / 893
вчера в 19:49
Нууууууу просто нет слов. Беленов говорит, что поле никакое, худшее в лиге.... А здесь все идеально. Впрочем кто бы сомневался, что еще может сказать функционер.
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