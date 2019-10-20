Газизов: «Не надо вешать лапшу, что нельзя играть на искусственных полях»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил качество поля на домашнем стадионе после матча 13-го тура РПЛ с московским ЦСКА (1:1).

Что касается претензий по полю, то не было много крошки. Погода такая, что неделю назад мы включили подогрев, может, из-за этого так кажется. Мы действуем согласно рекомендациям РФС , мы ничего не подсыпали. Возможно, что из-за подогрева поле стало мокрым, стало скользить, но оно ровное.

Во всём мире играют на искусственных полях. Не надо вешать лапшу, что так не должно быть. Это неправильно. Лучше иметь хорошее искусственнее поле, чем плохое натуральное.