Беленов назвал худшее поле в РПЛ

Голкипер «Уфы» остался недоволен качеством поля после домашнего матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

У нас худшее поле в лиге. Не знаешь, чего от него ждать. И не искусственное, и не натуральное. Грязь вперемешку со всем…

Конечно, газон мешал играть. Ганчаренко после игры говорил: «Поле испортилось». Даже по сравнению с прошлым сезоном, а не временем, когда он работал в Уфе. Тренируемся на одном [по качеству], играем на другом — нам тоже неудобно. Все зависит от погоды.

Хотелось бы новый стадион, конечно. Но довольствуемся тем, что есть.