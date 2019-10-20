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Беленов назвал худшее поле в РПЛ

вчера, 18:55
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Голкипер «Уфы» Александр Беленов остался недоволен качеством поля после домашнего матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

У нас худшее поле в лиге. Не знаешь, чего от него ждать. И не искусственное, и не натуральное. Грязь вперемешку со всем…

Конечно, газон мешал играть. Ганчаренко после игры говорил: «Поле испортилось». Даже по сравнению с прошлым сезоном, а не временем, когда он работал в Уфе. Тренируемся на одном [по качеству], играем на другом — нам тоже неудобно. Все зависит от погоды.

Хотелось бы новый стадион, конечно. Но довольствуемся тем, что есть.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
   49 / 893
вчера в 19:51
Поле не нравится как принимающей стороне,так и гостям,поэтому с этим нужно что-то делать,а не калечить игроков.
Ваня лучший
Ваня лучший
   52 / 893
вчера в 19:37
Игры на таком поле проводить нельзя. Переносить на нейтральное поле, например в Саранск.
cska plus
cska plus
   4 / 893
вчера в 19:35
На таких полях играть нельзя.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Питер Ман
   3 / 893
вчера в 19:22
На Открывашке ещё хуже
Скоро Открывашку Федун продаст условному Торпеду. Хоть больше болельщиков будет ходить, чем сейчас на свиней. Гыгыгы
Питер Ман
Питер Ман
   47 / 893
вчера в 19:01
На Открывашке ещё хуже
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