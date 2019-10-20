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Вильена: «Я о Льве Яшине ничего не знал ранее»

вчера, 22:49
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Полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена прокомментировал ничью с «Динамо»:

Считаю, что в первом тайме игра была равная, но во втором мы имели преимущество. Создали много моментов, и если бы забили хотя бы один, выиграли бы. Сегодня было тяжело забить. 

Это была обычная игра, и когда мы играем, не должны обращать внимание, где находится команда соперника. Мы должны играть в свою игру и диктовать свои условия. 

Мы знали, что в этой игре будут определенные трудности. У «Динамо» сменился тренер, и они могли выйти на поле очень мотивированными. Наш план на игру состоял в том, чтобы играть в свой футбол и больше менять фланги во время атаки. 

Знаю ли я что-то о Льве Яшине? Я сам о нем не знаю, но слышал, как игроки нашей команды говорили о нем. 

Для нас следующая игра особая, поэтому мы должны выйти на неё и максимально выполнить свою работу, чтобы завоевать три очка.

Ранее свое мнение об игре высказал хавбек «быков» Даниил Уткин.

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Все комментарии
dino-hsv
dino-hsv
   219 / 893
вчера в 23:50
все так набросились... а должен ли он знать? он просто делает свою работу, а свободное время посвящает чему-то отдаленному от футбола. вот и всё
Физручини
Физручини
   174 / 893
вчера в 23:22
Ты че Вильена, упоротый? Слов нет. Про Пеле, Бекенбуаэра и Кройфа тоже не слышал?
Объективное мнение
Объективное мнение
   85 / 893
вчера в 23:16
Уволен
Союзник противников
Союзник противников
   23 / 893
вчера в 23:11
Это ужас!Теперь я вижу справедливость утверждения,что игроки не только правил футбола не знают,но и его истории. А я,старый дурак,наизусть помню лучшую пятёрку игроков ЧМ-66 :Гривз,Пеле,Яшин,Эйсебио,Мацолла.
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