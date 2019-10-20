Вильена: «Я о Льве Яшине ничего не знал ранее»

Полузащитник «Краснодара» прокомментировал ничью с «Динамо»:

Считаю, что в первом тайме игра была равная, но во втором мы имели преимущество. Создали много моментов, и если бы забили хотя бы один, выиграли бы. Сегодня было тяжело забить.



Это была обычная игра, и когда мы играем, не должны обращать внимание, где находится команда соперника. Мы должны играть в свою игру и диктовать свои условия.



Мы знали, что в этой игре будут определенные трудности. У «Динамо» сменился тренер, и они могли выйти на поле очень мотивированными. Наш план на игру состоял в том, чтобы играть в свой футбол и больше менять фланги во время атаки.



Знаю ли я что-то о Льве Яшине? Я сам о нем не знаю, но слышал, как игроки нашей команды говорили о нем.



Для нас следующая игра особая, поэтому мы должны выйти на неё и максимально выполнить свою работу, чтобы завоевать три очка.