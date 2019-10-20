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Григорий Морозов: «Болельщики придали „Динамо“ импульс»

вчера, 22:36
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Защитник «Динамо» Григорий Морозов прокомментировал ничью в игре 13-го тура РПЛ с «Краснодаром»:

Болельщики пришли нас поддержать, придали нам импульс. Тренер сказал, что надо начинать более уверенно, вышли заряженными. Изменения все впереди, но сейчас понятно, что этот штаб хочет себя проявить. Поможем им в любом случае. Поражения связываю с обновлением состава, ребята не проходили сборы, но играли с первых минут. Это надломило игру. Думаю, сегодня был переломный момент. Я бы не говорил категорично, что Хохлов виноват во всём, на поле выходят футболисты. Но болельщиков я понимаю, они у нас эксперты.

 Ранее свое мнение о встрече высказал нападающий «бело-голубых» Кирилл Панченко.

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