Григорий Морозов: «Болельщики придали „Динамо“ импульс»

Защитник «Динамо» прокомментировал ничью в игре 13-го тура РПЛ с «Краснодаром»:

Болельщики пришли нас поддержать, придали нам импульс. Тренер сказал, что надо начинать более уверенно, вышли заряженными. Изменения все впереди, но сейчас понятно, что этот штаб хочет себя проявить. Поможем им в любом случае. Поражения связываю с обновлением состава, ребята не проходили сборы, но играли с первых минут. Это надломило игру. Думаю, сегодня был переломный момент. Я бы не говорил категорично, что Хохлов виноват во всём, на поле выходят футболисты. Но болельщиков я понимаю, они у нас эксперты.