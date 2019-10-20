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Панченко: «У „Динамо“ был хороший настрой»

вчера, 22:17
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал ничью с «Краснодаром»:

Душой и сердцем играл за «Динамо». У нашей команды был хороший настрой, все хотели бежать вперёд. Можно сказать, что практически всё получалось у команды. Был настрой на быстрый гол, бежали в контратаки. На какое-то время отдали инициативу, но всё было под контролем. 

Смена тренера всегда влияет на эмоции и сегодня было такое ощущение. Нам сейчас очки очень важны, поэтому будем стараться.

Ранее свое мнение об игре высказал защитник «бело-голубых» Владимир Рыков.

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вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   142 / 893
вчера в 23:12
Мне понравилась игра Динамо
STVA 1
STVA 1
   50 / 893
вчера в 22:23
Быки подвели...
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