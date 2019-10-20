Панченко: «У „Динамо“ был хороший настрой»

Нападающий «Динамо» прокомментировал ничью с «Краснодаром»:

Душой и сердцем играл за «Динамо». У нашей команды был хороший настрой, все хотели бежать вперёд. Можно сказать, что практически всё получалось у команды. Был настрой на быстрый гол, бежали в контратаки. На какое-то время отдали инициативу, но всё было под контролем.



Смена тренера всегда влияет на эмоции и сегодня было такое ощущение. Нам сейчас очки очень важны, поэтому будем стараться.