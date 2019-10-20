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Кирилл Новиков: «У Филиппа проблемы с сухожилием»

вчера, 22:27
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Тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал про ситуацию с травмированными футболистами в московском клубе:

Шунич получил травму на тренировке сборной, и она требует лечения. Как быстро он поправится — непонятно. Н’Жи вышел на тренировку после травмы, но понял, что здоровье не позволяет ему тренироваться в общей группе. У Филиппа проблемы с сухожилием, если бы мы выпустили его сегодня, то рисковали бы потерять его на более долгий срок. Он рвался на поле сегодня, но здоровье игрока прежде всего. Надеемся, на следующей неделе выйдет в общей группе. Жоаозиньо получил травму с «Оренбургом», врачи сказали, что вернётся на следующей неделе. Паршивлюк получил травму в игре с «Пюником».

 Ранее Новиков высказался о ничейном результате в матче с «Краснодаром».

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