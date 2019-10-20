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Даниил Уткин: «„Краснодар“ должен был дожимать „Динамо“»

вчера, 22:41
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин прокомментировал ничью с «Динамо» в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги:

Матч получился вязким и тяжелым. Хорошо, что сумели отыграться, но в концовке должны были дожимать «Динамо». 

Мы готовились к команде, у которой произошла смена тренера. Настраивались на эмоциональный всплеск динамовцев. Все зависело от нас. 

Счёт по игре, но мы не реализовали свои моменты. Они у нас были. Матчи чемпионата после игр сборных всегда выдаются вязкими и менее зрелищными. 

Затянутая церемония? Не думаю, что она повлияла на быстрый гол «Динамо». Она была немного затянутой, но мы должны были посвятить время такому человеку, как Лев Яшин.

Ранее о встрече высказался защитник «Динамо» Григорий Морозов.

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