Милоевич: «Рассматриваем „Тоттенхэм“ как старый-добрый „Тоттенхэм“»

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич поделился ожиданиями перед матчем с «Тоттенхэмом» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Тоттенхэм» переживает тяжелый период, но такое случается с каждым клубом. Не стоит делать на это большой упор. Почеттино - один из лучших тренеров Европы, если не мира. Мы рассматриваем «Тоттенхэм» как старый-добрый «Тоттенхэм», превосходную команду.

Мы отдадим игре все силы и постараемся провести хороший матч. Если мы играем в свой футбол, то никто не может нас остановить. Такова моя философия.