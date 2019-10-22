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Милоевич: «Рассматриваем „Тоттенхэм“ как старый-добрый „Тоттенхэм“»

сегодня, 11:45
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда22:00 Не начался

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич поделился ожиданиями перед матчем с «Тоттенхэмом» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Тоттенхэм» переживает тяжелый период, но такое случается с каждым клубом. Не стоит делать на это большой упор. Почеттино - один из лучших тренеров Европы, если не мира. Мы рассматриваем «Тоттенхэм» как старый-добрый «Тоттенхэм», превосходную команду. 

Мы отдадим игре все силы и постараемся провести хороший матч. Если мы играем в свой футбол, то никто не может нас остановить. Такова моя философия.

Также о предстоящей игре порассуждал нападающий «шпор» Харри Кейн

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил DXTK
   116 / 857
сегодня в 19:40
помню как в прошлом сезоне Црвена обыграла скоминовский ливерпуль 2-0. соперник достойный.
Звезда обыграла Ливерпуль у себя, на Энфилде у Ливерпуля не было проблем, и у Ттх на Тоттен Арене вроде бы тоже проблем быть не должно.
DXTK
DXTK
   321 / 857
сегодня в 14:30
помню как в прошлом сезоне Црвена обыграла скоминовский ливерпуль 2-0. соперник достойный.
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