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Президент «Оренбурга»: «Забивайте и нечего на судей пенять»

сегодня, 12:04
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев считает, что главный тренер клуба Владимир Федотов зря выступил с критикой в адрес судей после проигранного матча 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Сам матч не видел, потому что нахожусь в командировке в Германии, здесь ограничение на трансляцию, но потом посмотрел отчет и статистику. Мы практически в три раза больше били по воротам, чем «Крылья Советов», и не сумели при этом забить. Забивайте и нечего на судей пенять.

А что судья? Он имеет право на ошибку, мог и не заметить что-то. Мне трудно сказать, насколько явной была ошибка судьи, которая привела к этому результату. Конечно, он не может удовлетворить, мы рассчитывали, что обыграем «Крылья».

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Все комментарии
shlomo
shlomo
   239 / 857
сегодня в 12:41
Молодец, сказано все по делу.....63% владения мячом и профукать матч....
ermak6848
ermak6848
   126 / 857
сегодня в 12:08
Правильно сказал чем больше голов забьёшь тем Красивая Победа!!!
cska plus
cska plus
   3 / 857
сегодня в 12:06
Справедливо!
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