Президент «Оренбурга»: «Забивайте и нечего на судей пенять»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев считает, что главный тренер клуба зря выступил с критикой в адрес судей после проигранного матча 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Сам матч не видел, потому что нахожусь в командировке в Германии, здесь ограничение на трансляцию, но потом посмотрел отчет и статистику. Мы практически в три раза больше били по воротам, чем «Крылья Советов», и не сумели при этом забить. Забивайте и нечего на судей пенять.

А что судья? Он имеет право на ошибку, мог и не заметить что-то. Мне трудно сказать, насколько явной была ошибка судьи, которая привела к этому результату. Конечно, он не может удовлетворить, мы рассчитывали, что обыграем «Крылья».