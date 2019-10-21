Тедеско: «Рассчитываю, что мы обретем стабильность»

Наставник «Спартака» доволен составом своей команды.

На сегодняшний день я доволен своей командой и рассчитываю, что мы обретем стабильность. У нас отличные защитники: Жиго, Кутепов, Рассказов. Молодые игроки еще не достигли своего максимума, но мне внушает оптимизм нынешний состав.

Каждый матч поможет нам становиться лучше, нужно обеспечить определенную базу. За пять дней трудно получить общее представление. Эти игроки заслуживают того, чтобы я посмотрел на них больше, прежде чем принять окончательное решение. Очень важно, чтобы игроки понимали, что если они выкладываются на тренировках, то они получат шанс. Я общался с Шюррле о ситуации в команде, он очень высоко оценил одноклубников, молодых игроков.