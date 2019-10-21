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Тедеско: «Рассчитываю, что мы обретем стабильность»

вчера, 22:26

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско доволен составом своей команды.

На сегодняшний день я доволен своей командой и рассчитываю, что мы обретем стабильность. У нас отличные защитники: Жиго, Кутепов, Рассказов. Молодые игроки еще не достигли своего максимума, но мне внушает оптимизм нынешний состав.

Каждый матч поможет нам становиться лучше, нужно обеспечить определенную базу. За пять дней трудно получить общее представление. Эти игроки заслуживают того, чтобы я посмотрел на них больше, прежде чем принять окончательное решение. Очень важно, чтобы игроки понимали, что если они выкладываются на тренировках, то они получат шанс. Я общался с Шюррле о ситуации в команде, он очень высоко оценил одноклубников, молодых игроков.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил спартак 1987
   9 / 891
сегодня в 00:12
Интересное наблюдение, т. е ему близок итальянский футбол. А я не зря его с Мальдини сравнивал по матчу с испанцами
спартак 1987
спартак 1987 ответил 25процентный клоун
   278 / 891
сегодня в 00:03
заметил как Кутепов уверенно себя чувствует когда команда играет вторым номером? что сборная России на чемпионате мира, что в Спартаке против рубина ( Боккетти похоже тоже был лучшим когда большинство игроков команды работают на оборону, как было у него при Бердыеве в Казани)
PITER_1
PITER_1
   706 / 891
вчера в 23:57
стабильности пяточки уже добились)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил SHMEL
   9 / 891
вчера в 23:47
Что-то лудогорит тебя на ночь, тяжелые выходные видать, после отскока.
А ведь Кутепов все сказал на ЧМ, зацементировав центр и добился лучшего результата нежели березы за всю карьеру в сборной)))) тянули на дно
25процентный клоун
25процентный клоун ответил МКС
   9 / 891
вчера в 23:45
Не пугай на ночь клонов))
Они поди и истории то не знают
Морозовский
Морозовский
   16 / 891
вчера в 23:44
Всех быстро на балансировку, пока очередей нет!
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 891
вчера в 23:43
Много воды, не отвлекайтесь кэп, нужно порвать болото, а потом поиграем в красивые слова
Jake Sully
Jake Sully
   63 / 891
вчера в 23:35
вопрос где, в ФНЛ или ПФЛ?
Leningrad 84
Leningrad 84
   64 / 891
вчера в 23:24
27 октября Спартаку с Тедеско добавит стабильности Локомотив Палыча...
Юрниекс
Юрниекс
   164 / 891
вчера в 23:18
6 игр- 6 поражений...это ли не стабильность? Только последнюю игру сорвались и подпортили показатели...Да и в еврокубках,стабильно вылетают в первых же турах...Так что..со стабильностью у хрюшек все в порядке...
nikoladolgov
nikoladolgov
   99 / 891
вчера в 23:10
Все ясно.
Немцы проникли в Спартак , что выведать великую тайну запаха Спартака.
МКС
МКС
   86 / 891
вчера в 23:10
Бомжи знают что такое стабильность

Как никак 62 года в ФНЛ - это ярчайший признак стабильности
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   13 / 891
вчера в 23:01
Только в ФНЛ обретёте стабильность :)))
МКС
МКС
   86 / 891
вчера в 22:59
Тодеско пока изучает команду

А завтра повеселимся над командой

С позором проиграющей труднопроизносимому клубу из непонятной страны
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   39 / 891
вчера в 22:55
Ставка на кутепова и рассказова должна сработать, чтобы снова увидеть ceминoльный разгром спартака
Вячеслав Беляков
Вячеслав Беляков
   578 / 891
вчера в 22:48
Обретайте.. Чемп будет только интересней. И нам бы еще стабильность обрести и турок нагнуть.... вернее уже наоборот) сначало турок нагнуть, а потом стабильность обрести.. И всем нашим клубам удачи в ЛЧ и ЛЕ.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
   696 / 891
вчера в 22:43
Так вы уже давно стабильны)))
SHMEL
SHMEL
   34 / 891
вчера в 22:29
Повеселил,аха-ха Кутепов и Расскпзов отличные защитники...😂😂😂Похоже повеселимся лучше чем с Кононовым,еще тот сказочник-клоун...Одним словом тедеска...
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