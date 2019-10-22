Ильин рассказал о тренировке с самыми тяжелыми погодными условиями

Нападающий «Урала» вспомнил тренировку с самыми тяжелыми погодными условиями.

Была такая тренировка, когда я еще был в «Тосно». Как-то зимой дубль собирался раньше главной команды. Поэтому решил сходить на тренировку дубля для поддержания формы, а через несколько дней должен был улететь на сборы. Было очень холодно, как раз те -25 градусов. В Питере еще и влажность высокая. Всю тренировку мне бутсы жали, ноги сильно замерзли. На следующий день на двух ногах с больших пальцев ногти снял. Поддержал форму (улыбается). Через неделю на сборы ехать, а я без ногтей. Но за несколько дней боль ушла, тренировался без проблем.