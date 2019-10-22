Созин: «Слуцкий нарушает правила игры, которые установил РФС»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал высказывания главного тренера «Витесса» о руководстве «Ротора».

Я не скажу, что я дружу со Слуцким – несколько раз его видел, разговаривал. И говорил с ним конкретно по ситуации с «Ротором». Он делает большое дело: вкладывает в детский футбол и это всё очень хорошо. Но у него нет человека рядом, который бы объяснил, как это правильно делать. Он нарушает некоторые правила игры, которые установил РФС – то ли он этого не знает, то ли не хочет знать. Его столь эмоциональное высказывание, безусловно, не красит его. Он интеллигентный человек, очень хорошо разговаривает, у него поставлен голос, знает себе цену. Но, на мой взгляд, таким образом он провоцирует ситуацию. Он не до конца владеет точными знаниями, как организовать работу футбольной школы, это я скажу точно. Сегодня я имел разговор с руководителем отдела по регламенту, он мне так и сказал: Андрей Вячеславович, вы правы, там не все так просто.

Поэтому разделим этот вопрос. Эмоции – эмоциями, они бывают у каждого человека, но такими знаниями тоже надо владеть досконально.