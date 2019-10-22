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Созин: «Слуцкий нарушает правила игры, которые установил РФС»

сегодня, 08:34

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал высказывания главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого о руководстве «Ротора».

Я не скажу, что я дружу со Слуцким – несколько раз его видел, разговаривал. И говорил с ним конкретно по ситуации с «Ротором». Он делает большое дело: вкладывает в детский футбол и это всё очень хорошо. Но у него нет человека рядом, который бы объяснил, как это правильно делать. Он нарушает некоторые правила игры, которые установил РФС – то ли он этого не знает, то ли не хочет знать. Его столь эмоциональное высказывание, безусловно, не красит его. Он интеллигентный человек, очень хорошо разговаривает, у него поставлен голос, знает себе цену. Но, на мой взгляд, таким образом он провоцирует ситуацию. Он не до конца владеет точными знаниями, как организовать работу футбольной школы, это я скажу точно. Сегодня я имел разговор с руководителем отдела по регламенту, он мне так и сказал: Андрей Вячеславович, вы правы, там не все так просто.

Поэтому разделим этот вопрос. Эмоции – эмоциями, они бывают у каждого человека, но такими знаниями тоже надо владеть досконально.

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112910415
112910415
   29 / 857
сегодня в 12:30
короче, отзываем посла из этой Нидерланды и требуем выдачи смутьяна !
galem72
galem72 ответил mihaluch
   399 / 857
сегодня в 11:05
Дюков вообще слабо понимает что такое футбол, и ничего руководит.
"...дюков вообще слабо понимает что такое футбол..."

А оно и не надо. В кремлёвской коммуналке у плешивого ценятся "свои", а не талантливые и компетентные. Лишь бы вовремя поддакивал и полностью потакал авторитарному режиму.
VAN ARM
VAN ARM
   408 / 857
сегодня в 10:10
рфс только смотрит где урвать бабло и мешает всем благим начинаниям
RussianMango
RussianMango
   249 / 857
сегодня в 09:35
К Пельменю отношусь посредственно...но он пытается развивать детско-юношеский футбол за свои деньги. А РФС, нет чтобы помочь, устанавливает какие то правила ИГРЫ и хочет еще и заработать на Слуцком. Вот это нонсенс. И все разговоры о развитии детского футбола, это пустая болтовня.
ziborock
ziborock ответил mihaluch
   23 / 857
сегодня в 09:04
Дюков вообще слабо понимает что такое футбол, и ничего руководит.
Мутко, Колосков, Фурсенко, Прядкин, Дюков....наруководили епта! Только деньги отмывают на трансферах и все!!!
VIPded
VIPded
   33 / 857
сегодня в 09:00
Кто-то что-то делает конкретно, а кто-то только критикует...
d_fincher
d_fincher
   22 / 857
сегодня в 08:50
Нужно не только вкладывать в детский футбол, но делать это так, как завещал нам РФС. Вопрос. Не волнует ли члена комитета по этике, что РФС годами возглавляют чиновники Газпрома? И то, что РФС натурально содержится Газпромом. Это этично?
mihaluch
mihaluch
   35 / 857
сегодня в 08:46
Дюков вообще слабо понимает что такое футбол, и ничего руководит.
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