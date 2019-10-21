Тедеско объяснил, почему он решил возглавить «Спартак»

Немецкий специалист объяснил, почему он решил возглавить «Спартак».

Томас Цорн позвонил, рассказал о клубе, о проекте. «Спартак» — это марка, это имя. Я приехал в Москву, посмотрел тренировочный центр, пообщался с представителями команды. Я вижу в ней потенциал. Мне действительно понравился этот клуб.