Немецкий специалист Доменико Тедеско объяснил, почему он решил возглавить «Спартак».
Томас Цорн позвонил, рассказал о клубе, о проекте. «Спартак» — это марка, это имя. Я приехал в Москву, посмотрел тренировочный центр, пообщался с представителями команды. Я вижу в ней потенциал. Мне действительно понравился этот клуб.
...устал люд...разделять...новости про футбол...и про Тодеско...
...устал люд...разделять...новости про футбол...и про Тодеско...
Я сначала не поверил...но потом от друзей узнал что Томас действительно купил неких Тиля и Крала за 30 млн.....тут уж я перезвонил сам....поздравил...
Из разговора с Цорном узнал что буду тренером....но для порядка должен неделю покривляться-подумать....
На мой вопрос что от меня требуется Томас ответил : "Делай что угодно...хоть офис на трибунах"....что я в последствии и сделал...
Не знаю чем это закончится...но у меня уже есть контракт...и мы даже на днях не проиграли дома какой то команде...
Признаться..даже немного неудобно что я стал тренером Спартака....ибо мне действительно понравился этот клуб.....
Я сначала не поверил...но потом от друзей узнал что Томас действительно купил неких Тиля и Крала за 30 млн.....тут уж я перезвонил сам....поздравил...
Из разговора с Цорном узнал что буду тренером....но для порядка должен неделю покривляться-подумать....
На мой вопрос что от меня требуется Томас ответил : "Делай что угодно...хоть офис на трибунах"....что я в последствии и сделал...
Не знаю чем это закончится...но у меня уже есть контракт...и мы даже на днях не проиграли дома какой то команде...
Признаться..даже немного неудобно что я стал тренером Спартака....ибо мне действительно понравился этот клуб.....