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Тедеско объяснил, почему он решил возглавить «Спартак»

вчера, 21:04

Немецкий специалист Доменико Тедеско объяснил, почему он решил возглавить «Спартак».

Томас Цорн позвонил, рассказал о клубе, о проекте. «Спартак» — это марка, это имя. Я приехал в Москву, посмотрел тренировочный центр, пообщался с представителями команды. Я вижу в ней потенциал. Мне действительно понравился этот клуб.

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Все комментарии
Землянин
Землянин
   160 / 891
вчера в 23:51
Успешной работы)))
Юрниекс
Юрниекс
   164 / 891
вчера в 23:24
И так понятно...Трофеи восхитили...Услышал про кубок Соль,которого нет даже у Барсы, и понял что команда серьезная...А может про кубок любимого верблюда Канделаки услышал...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Footbolista
   11 / 891
вчера в 22:09
Теперь все новости про Спартак комментируют в основном бомжи и кони...но даже уже не лайкают друг друга...скукота...
Ты отчасти прав....
...устал люд...разделять...новости про футбол...и про Тодеско...
Footbolista
Footbolista
   10 / 891
вчера в 22:01
Теперь все новости про Спартак комментируют в основном бомжи и кони...но даже уже не лайкают друг друга...скукота...
Lazurny
Lazurny
   27 / 891
вчера в 22:00
Бабла решил сорвать через знакомство с Цорном.
VIPded
VIPded
   41 / 891
вчера в 21:49
Позвонили, ошиблись номером, согласился...
mihaluch
mihaluch
   36 / 891
вчера в 21:44
Всё как просто:позвонил,сказал, посмотрел, а дальше неизвестность.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 891
вчера в 21:40
Позвонил Томас...сказал что есть в Москве один олигарх....ну короче Том уже при деле....
Я сначала не поверил...но потом от друзей узнал что Томас действительно купил неких Тиля и Крала за 30 млн.....тут уж я перезвонил сам....поздравил...
Из разговора с Цорном узнал что буду тренером....но для порядка должен неделю покривляться-подумать....
На мой вопрос что от меня требуется Томас ответил : "Делай что угодно...хоть офис на трибунах"....что я в последствии и сделал...
Не знаю чем это закончится...но у меня уже есть контракт...и мы даже на днях не проиграли дома какой то команде...
Признаться..даже немного неудобно что я стал тренером Спартака....ибо мне действительно понравился этот клуб.....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 891
вчера в 21:25
"Томас Цорн позвонил, рассказал о клубе, о проекте, о богатом лопухе-владельце... Что там еще? Сейчас, вот тут мне написали: "Стеночки, забегания, спартаковский дух, русская "Барселона", обладатель Кубка Соли и Кубка Тины..." WTF? Ну ладно, что написали, то и прочитал..."
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 891
вчера в 21:18
Думаю , что сначала циферки с шестью нулями показали, а уж потом пошли сказки про никому неведомый спартаковский дух!!!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   39 / 891
вчера в 21:11
После того, как рассказали о проекте, тедеска даже слушать не стал, подписался на развод федуна на бабки
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