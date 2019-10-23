ГлавнаяНовости

Родриго: «О том, что выйду в основе „Реала“, узнал в день игры»

сегодня, 02:58
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Нападающий «Реала» Родриго после победы над «Галатасараем» (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов прокомментировал свой дебют в турнире.

Рад, что мне удалось исполнить свою мечту. О том, что сыграю с первых минут, узнал только сегодня, когда Зидан объявил стартовый состав. Я очень нервничал, но это было приятно. Конечно, я был удивлён.

Тренер сказал, чтобы я отрабатывал в обороне и получал удовольствие от игры, когда буду получать мяч. Я сделал то, о чём говорил Зидан, и мои одноклубники поздравили меня после матча.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Малиновский: «Мы здорово играли первые полчаса»
Сегодня, 09:55 Комментарии3
Форсберг вступился за форварда «Краснодара»
Сегодня, 09:37 Комментарии0
Силва: «У нас не хватит слов, чтобы описать класс Мбаппе»
Сегодня, 07:38 Комментарии3
Клеман: «ПСЖ входит в тройку лучших команд Европы»
Сегодня, 07:30 Комментарии6
Гвардиола: «Стерлинг – выдающийся футболист»
Сегодня, 07:21 Комментарии3
Тухель: «Я не дурак! Мбаппе знает, что я терпеть не могу играть без него»
Сегодня, 07:11 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
AMaaa_777
AMaaa_777
   48 / 837
сегодня в 08:09
Родриго молодец, вчера показал хорошую игру, надо его почаще выпускать!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100