Родриго: «О том, что выйду в основе „Реала“, узнал в день игры»

Нападающий «Реала» Родриго после победы над «Галатасараем» (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов прокомментировал свой дебют в турнире.

Рад, что мне удалось исполнить свою мечту. О том, что сыграю с первых минут, узнал только сегодня, когда Зидан объявил стартовый состав. Я очень нервничал, но это было приятно. Конечно, я был удивлён.

Тренер сказал, чтобы я отрабатывал в обороне и получал удовольствие от игры, когда буду получать мяч. Я сделал то, о чём говорил Зидан, и мои одноклубники поздравили меня после матча.