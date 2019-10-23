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Игнатьев: «Я бы не сказал, что у „Ювентуса“ было много опасных моментов»

сегодня, 10:03
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Все ребята в раздевалке расстроенные. Очень обидное поражение. Я бы не сказал, что у «Ювентуса» было много опасных моментов. Все голы и дальние удары приходили из середины поля. Не хватило людей и сил в центре.

 Надеюсь, что в домашней игре болельщики будут поддерживать нас, как сегодня. Гнали вперед все 90 минут. Очень приятно играть в такой атмосфере. В Москве будет совсем другой матч.

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galem72
galem72
   364 / 837
сегодня в 11:42
"...я бы не сказал, что у Ювентуса было много опасных моментов..."

Как же я "люблю" эту послематчевую браваду. Всегда нужно патриотично принизить долю соперника в его победе, типа не такие уж они и сильные, а просто на рандоме заработали 3 балла:

- атаки: 101 - 67,
- опасные атаки: 54 - 24,
- удары по воротам: 17 - 4,
- удары в створ: 7 - 2,
- угловые: 11 - 0,
- владение: 73% - 27%.

Как обычно, цифры не врут, а игнатьеву лучше бы помолчать.
BenderBender
BenderBender
   229 / 837
сегодня в 10:55
Они вас и без моментов сделали. Как детей
тумба-юмба
тумба-юмба
   293 / 837
сегодня в 10:33
Гнали вперёд? Да вы весь матч на своей половине простояли.Даже когда проигрывали боялись перейти на чужую половину поля.
VIPded
VIPded
   34 / 837
сегодня в 10:27
Зато очков у старушки много получилось...(((
Союзник противников
Союзник противников
   13 / 837
сегодня в 10:17
Так ещё хуже,когда три момента-два гола.
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