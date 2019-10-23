Игнатьев: «Я бы не сказал, что у „Ювентуса“ было много опасных моментов»

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».
Все ребята в раздевалке расстроенные. Очень обидное поражение. Я бы не сказал, что у «Ювентуса» было много опасных моментов. Все голы и дальние удары приходили из середины поля. Не хватило людей и сил в центре.
Надеюсь, что в домашней игре болельщики будут поддерживать нас, как сегодня. Гнали вперед все 90 минут. Очень приятно играть в такой атмосфере. В Москве будет совсем другой матч.
Как же я "люблю" эту послематчевую браваду. Всегда нужно патриотично принизить долю соперника в его победе, типа не такие уж они и сильные, а просто на рандоме заработали 3 балла:
- атаки: 101 - 67,
- опасные атаки: 54 - 24,
- удары по воротам: 17 - 4,
- удары в створ: 7 - 2,
- угловые: 11 - 0,
- владение: 73% - 27%.
Как обычно, цифры не врут, а игнатьеву лучше бы помолчать.
Как же я "люблю" эту послематчевую браваду. Всегда нужно патриотично принизить долю соперника в его победе, типа не такие уж они и сильные, а просто на рандоме заработали 3 балла:
- атаки: 101 - 67,
- опасные атаки: 54 - 24,
- удары по воротам: 17 - 4,
- удары в створ: 7 - 2,
- угловые: 11 - 0,
- владение: 73% - 27%.
Как обычно, цифры не врут, а игнатьеву лучше бы помолчать.