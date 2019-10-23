Игнатьев: «Я бы не сказал, что у „Ювентуса“ было много опасных моментов»

Защитник «Локомотива» подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Все ребята в раздевалке расстроенные. Очень обидное поражение. Я бы не сказал, что у «Ювентуса» было много опасных моментов. Все голы и дальние удары приходили из середины поля. Не хватило людей и сил в центре.

Надеюсь, что в домашней игре болельщики будут поддерживать нас, как сегодня. Гнали вперед все 90 минут. Очень приятно играть в такой атмосфере. В Москве будет совсем другой матч.