Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал предстоящий матч петербургского клуба в Лиге чемпионов против «РБ Лейпциг».
Я, конечно, успел понять, что имя «РБ Лейпциг» не такое громкое, как дортмундская «Боруссия», «Бавария» или даже «Гамбург». Но сейчас футбол очень изменился. Сегодня клуб — это не только имя, но и игроки. В «Лейпциге» они очень сильные. А тот факт, что ими проделан путь от третьего дивизиона до Бундеслиги, а теперь третий год удается удерживать там высокие позиции — это очень здорово и достойно уважения. Хорошая команда! Я лично только так о ней и думаю.
Какой-то один сильный компонент назвать трудно. Но при этом «Лейпциг» — это команда, которая всегда думает об атаке. Очень любит владеть мячом, контролировать игру и делает на это большую ставку.
Ранее российский тренер Ринат Билялетдинов также прокомментировал эту встречу.
Победы Зениту и России!!!
Победы Зениту и России!!!