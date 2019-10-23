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Дуглас Сантос: «„Лейпциг“ — это команда, которая всегда думает об атаке»

сегодня, 10:08
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит19:55 Не начался

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал предстоящий матч петербургского клуба в Лиге чемпионов против «РБ Лейпциг».

Я, конечно, успел понять, что имя «РБ Лейпциг» не такое громкое, как дортмундская «Боруссия», «Бавария» или даже «Гамбург». Но сейчас футбол очень изменился. Сегодня клуб — это не только имя, но и игроки. В «Лейпциге» они очень сильные. А тот факт, что ими проделан путь от третьего дивизиона до Бундеслиги, а теперь третий год удается удерживать там высокие позиции — это очень здорово и достойно уважения. Хорошая команда! Я лично только так о ней и думаю.

Какой-то один сильный компонент назвать трудно. Но при этом «Лейпциг» — это команда, которая всегда думает об атаке. Очень любит владеть мячом, контролировать игру и делает на это большую ставку.

Ранее российский тренер Ринат Билялетдинов также прокомментировал эту встречу.

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Все комментарии
Конопляных Дел Мастер
Конопляных Дел Мастер
   273 / 837
сегодня в 11:41
Любят атаковать, значит могут нарваться на контратаку или высокий прессинг. Удачи питерским.
Бабка в кедах
Бабка в кедах
сегодня в 11:34
Вся страна сегодня за Зенит.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Роналдиньo
   7 / 837
сегодня в 11:28
Питерский клуб недостоин общероссийского сопереживания, ведь его спонсор напрямую виноват в нищете народа страны. Если, например, деньгами наркобаронов в Латинской Америке спонсируются спортивные мероприятия, то это вызывает негодование и протест. Так почему мы должны поддерживать клуб, жирующий на деньги, на которые должны строиться детские сады, ремонтироваться больницы и повышаться пенсии? Удачи Лейпцигу и желательно разгромной победы с обновлением рекорда по пропущенным мячам российскими клубами.
Твои жируют на Лукойле, болтаются на 10-12 месте и ничего. Федуну подарили нефтяную трубу, качающую народную нефть, а он кричит моё, частное. И вот на эти народные деньги жируют свиньи, а в Европе только штампуют антирекорды. Гыгыгы
unoejk
unoejk ответил Роналдиньo
   129 / 837
сегодня в 10:59
Ёжик, доброе утро. Хочу заметить, что никакого троллинга в моём комментарии нет. Как нет ни одного слова, которое можно трактовать неприятным клубу. Исключительная констатация фактов, выраженная самыми пристойными словами и речевыми оборотами. А за выражение собственного мнения, которое может быть и неприятно кому-то, нельзя же скрывать под троллингом. Хотелось бы, чтобы предыдущий мой комментарий был открыт. Спасибо.
Добрый день. Вернул.
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 837
сегодня в 10:54
Откуда тебе знать из второй лиги Германии
Роналдиньo
Роналдиньo
   253 / 837
сегодня в 10:47
Ёжик, доброе утро. Хочу заметить, что никакого троллинга в моём комментарии нет. Как нет ни одного слова, которое можно трактовать неприятным клубу. Исключительная констатация фактов, выраженная самыми пристойными словами и речевыми оборотами. А за выражение собственного мнения, которое может быть и неприятно кому-то, нельзя же скрывать под троллингом. Хотелось бы, чтобы предыдущий мой комментарий был открыт. Спасибо.
Питер рулит
Питер рулит
сегодня в 10:46
Открытый футбол,будет нам на руку...
Победы Зениту и России!!!
Роналдиньo
Роналдиньo
   253 / 837
сегодня в 10:41
Питерский клуб недостоин общероссийского сопереживания, ведь его спонсор напрямую виноват в нищете народа страны. Если, например, деньгами наркобаронов в Латинской Америке спонсируются спортивные мероприятия, то это вызывает негодование и протест. Так почему мы должны поддерживать клуб, жирующий на деньги, на которые должны строиться детские сады, ремонтироваться больницы и повышаться пенсии? Удачи Лейпцигу и желательно разгромной победы с обновлением рекорда по пропущенным мячам российскими клубами.
EAGinLE
EAGinLE
   86 / 837
сегодня в 10:34
Удачи Зениту .
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