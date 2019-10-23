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Наумов: «Шансы на плей-офф у „Локомотива“ еще все-таки есть»

сегодня, 10:01

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил шансы московской команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов после поражения от «Ювентуса».

Не нужно нацеливаться только на третье место. Шансы на плей-офф еще все-таки есть. Надо бороться в Москве до конца. Можно постараться победить «Ювентус» дома. Допустим, 1:0 — и уже имеешь преимущество в личных встречах.

«Локо» показал свой максимум? Конечно. Вы же еще учитывайте тот факт, что Сёмину некем было усилить атаку. Тренер не мог выпустить Смолова или Джорджевича из-за травм. Скамейка пустая. Надо отдать должное 11 игрокам, они бились, но немного не дотянули.

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Все комментарии
BenderBender
BenderBender
   226 / 837
сегодня в 10:56
Серьезно?! Ахаха
Союзник противников
Союзник противников
   14 / 837
сегодня в 10:09
Скажи это своей жене,она до сих пор верит в твои слова.А вчера Палыч продемонстрировал свою обычную болезнь,хотя было видно,что любая свежая кровь скорее будет в плюс,чем разрушит "слаженную работу команды".Особенно смешно было,когда наша русская негра оказалась на пути к воротам противника в одиночестве,сдохла и в отчаянии просто постаралась избавиться от мяча.Понятно,что он-защитник,но и то,что он сдох и не воскреснет-тоже.Дальше на поле половина команды была просто манекенами.
cska plus
cska plus
   4 / 837
сегодня в 10:04
Локо пробьётся, я уверен они молодцы!
drug01
drug01
   91 / 837
сегодня в 10:02
Они есть всегда!
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