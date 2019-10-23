Наумов: «Шансы на плей-офф у „Локомотива“ еще все-таки есть»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил шансы московской команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов после поражения от «Ювентуса».

Не нужно нацеливаться только на третье место. Шансы на плей-офф еще все-таки есть. Надо бороться в Москве до конца. Можно постараться победить «Ювентус» дома. Допустим, 1:0 — и уже имеешь преимущество в личных встречах.

«Локо» показал свой максимум? Конечно. Вы же еще учитывайте тот факт, что Сёмину некем было усилить атаку. Тренер не мог выпустить Смолова или Джорджевича из-за травм. Скамейка пустая. Надо отдать должное 11 игрокам, они бились, но немного не дотянули.