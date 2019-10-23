«Торпедо» обыграло «Чайку» на своем поле

«Торпедо» в родных стенах обыграло «Чайку» в матче 19-го тура ФНЛ. Московская команда занимает первое место в турнирной таблице (46 очков). «Чайка» пребывает на 11-м месте (24 очка).
«Торпедо» – «Чайка» 2:1 (1:0)
Голы: Сергеев 16, Сергеев 48 – Безденежных 52
«Торпедо»: Кеняйкин, Шишкин (Орехов 70), Самсонов, Шоркин, Божин, Шустиков, Магаль (Елисеев 74), Калугин, Самошников, Сергеев (Багаев 84), Лебеденко (Галоян 57)
«Чайка»: Киселев, Васильев, Бычков, Демченко (Вяткин 90), Гогличидзе, Безденежных (Леонтьев 85), Карташов, Павленко (Хохлачев 70), Белоус, Машнев, Коротаев (Подбельцев 75)
Предупреждения: Шишкин 39, Калугин 32 – Павленко 26, Машнев 80
Напомним, что в минувшем туре «Торпедо» выступило неудачно, проиграв «Чертаново».