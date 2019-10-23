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«Торпедо» обыграло «Чайку» на своем поле

вчера, 20:59
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)ЧайкаМатч завершен

«Торпедо» в родных стенах обыграло «Чайку» в матче 19-го тура ФНЛ. Московская команда занимает первое место в турнирной таблице (46 очков). «Чайка» пребывает на 11-м месте (24 очка).

«Торпедо» – «Чайка» 2:1 (1:0)

Голы: Сергеев 16, Сергеев 48 – Безденежных 52

«Торпедо»: Кеняйкин, Шишкин (Орехов 70), Самсонов, Шоркин, Божин, Шустиков, Магаль (Елисеев 74), Калугин, Самошников, Сергеев (Багаев 84), Лебеденко (Галоян 57)  

«Чайка»: Киселев, Васильев, Бычков, Демченко (Вяткин 90), Гогличидзе, Безденежных (Леонтьев 85), Карташов, Павленко (Хохлачев 70), Белоус, Машнев, Коротаев (Подбельцев 75)

Предупреждения: Шишкин 39, Калугин 32 – Павленко 26, Машнев 80

Напомним, что в минувшем туре «Торпедо» выступило неудачно, проиграв «Чертаново».

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ФорвардЪ
ФорвардЪ
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вчера в 21:47
Молодцы.
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