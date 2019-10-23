Маротта: «„Интер“ внимательно следит за выступлениями Икарди»

Директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что клуб следит за выступлениями форварда Мауро Икарди в составе «Пари Сен-Жермен».
Икарди по-прежнему принадлежит «Интеру». Мы внимательно следим за его выступлениями, не забывая о том, что у нас уже есть отличная атака.
В минувшее трансферное окно ПСЖ арендовал Икарди у «Интера». Парижане имеют право выкупить футболиста по истечении срока аренды. Форвард исправно играет за французскую команду и регулярно забивает голы. Недавно он заявил, что счастлив в ПСЖ.