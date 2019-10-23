Маротта: «„Интер“ внимательно следит за выступлениями Икарди»

вчера, 23:37

Директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что клуб следит за выступлениями форварда в составе «Пари Сен-Жермен».

Икарди по-прежнему принадлежит «Интеру». Мы внимательно следим за его выступлениями, не забывая о том, что у нас уже есть отличная атака.