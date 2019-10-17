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Де Лаурентис прокомментировал слухи о скором уходе двух игроков из «Наполи»

сегодня, 18:07

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал слухи о возможном переходе игроков команды Дриса Мертенса и Хосе Кальехона в китайские клубы.  

Я совершенно не готов всерьез пытаться их удержать. У каждого игрока есть цена в зависимости от того, на какой позиции он играет, как он играет и каков его возраст. Если они хотят продать себя в Китай, чтобы получать много денег и при этом отвратительно жить два или три года, это их проблемы. Я не могу воспринимать китайскую лигу как конкурентоспособную. Она значительно уступает ведущим европейским чемпионатам. Если Мертенс и Кальехон считают по-другому, это их проблемы.

Отметим, что контракты Мертенса и Кальехона с «Наполи» истекут в конце нынешнего сезона. Неаполитанцы рискуют потерять этих футболистов бесплатно – игроки вряд ли продлят соглашения с клубом. У сторон возникли разногласия по поводу размера зарплаты. 

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Объективное мнение
Объективное мнение
   116 / 842
сегодня в 18:18
Лидеров так сливать глупо
STVA 1
STVA 1
   71 / 842
сегодня в 18:12
Хорошая мина при плохой игре!!!
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