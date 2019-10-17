Де Лаурентис прокомментировал слухи о скором уходе двух игроков из «Наполи»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал слухи о возможном переходе игроков команды и в китайские клубы.

Я совершенно не готов всерьез пытаться их удержать. У каждого игрока есть цена в зависимости от того, на какой позиции он играет, как он играет и каков его возраст. Если они хотят продать себя в Китай, чтобы получать много денег и при этом отвратительно жить два или три года, это их проблемы. Я не могу воспринимать китайскую лигу как конкурентоспособную. Она значительно уступает ведущим европейским чемпионатам. Если Мертенс и Кальехон считают по-другому, это их проблемы.