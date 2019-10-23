«РБ Лейпциг» одержал волевую победу над «Зенитом»

«РБ Лейпциг» победил «Зенит» в матче 3-го тура группового этапа ЛЧ. «Быки» (6 баллов) - лидируют в группе, питерцы (4 балла) - третьи.
«РБ Лейпциг» - «Зенит» 2:1 (0:1)
Голы: Лаймер 49, Забитцер 59 - Ракицкий 25
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле, Упамекано, Орбан, Клостерманн, Забитцер, Лаймер (Демме 86), Кампль, Форсберг, Вернер (Кунья 46), Лукман (Поульсен 69)
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Шатов (Осорио 65), Оздоев, Вильмар Барриос, Дриусси (Мак 82), Дзюба, Азмун (Кузяев 75)
Главный тренер: Семак Сергей.
Предупреждения: Вильмар Барриос 8
В предыдущей встрече Лиги чемпионов «Лейпциг» уступил «Лиону».
как доя болельщика мне интересна открытая игра !
а не унылый автобус—который в итоге ничего в плане результата не дал!
мне напомнило это, когда рыбы бьётся о лёд- а результат известен!
у кочегаров, пока Жао Марио еще был свеж, еще что-то получалось противостоять Юве, не вижу вообще хвалебных од в сторону Миранчуков, Жао Марио на голову выше этих «талантов»,
по игре, так Баринову должны оды петь!
как доя болельщика мне интересна открытая игра !
а не унылый автобус—который в итоге ничего в плане результата не дал!
мне напомнило это, когда рыбы бьётся о лёд- а результат известен!
у кочегаров, пока Жао Марио еще был свеж, еще что-то получалось противостоять Юве, не вижу вообще хвалебных од в сторону Миранчуков, Жао Марио на голову выше этих «талантов»,
по игре, так Баринову должны оды петь!
Так же и здесь, Лейпцигу нужен был результат, питерские ничего не смогли, тоже самое будет и на выезде.
Так же и здесь, Лейпцигу нужен был результат, питерские ничего не смогли, тоже самое будет и на выезде.
два разных значения. Так же ио свободе слова : Есть свобода слова,
а есть - словесный беспредел. И это не синонимы. Спокойной ночи !
два разных значения. Так же ио свободе слова : Есть свобода слова,
а есть - словесный беспредел. И это не синонимы. Спокойной ночи !
Написать, что был порядок и радоваться,
это разны вещи. Констатировал - это да .
"мещанские блага типа сытости и безопасности - ничто без свободы. " ?
Нет уж, дорогой ! Когда ты увидишь семьи. который на последнем достатке,
и дети впроголодь ходят, у тебя такого цинизма поубавится, и называть скотом
людей при всех случаях не будешь, скотство- это когда тебя родитель вырастил,
дал тебе дорогу в жизнь, и сделал все для твоего будущего, а ты его не отблагодарил.
Написать, что был порядок и радоваться,
это разны вещи. Констатировал - это да .
"мещанские блага типа сытости и безопасности - ничто без свободы. " ?
Нет уж, дорогой ! Когда ты увидишь семьи. который на последнем достатке,
и дети впроголодь ходят, у тебя такого цинизма поубавится, и называть скотом
людей при всех случаях не будешь, скотство- это когда тебя родитель вырастил,
дал тебе дорогу в жизнь, и сделал все для твоего будущего, а ты его не отблагодарил.
Баварию , Рейнджерс в финале, и в Суперкубке МЮ ? Забыл )
Баварию , Рейнджерс в финале, и в Суперкубке МЮ ? Забыл )
Мигом бы на ковер к начальству , и лови наказание )"
И все твои мещанские блага типа сытости и безопасности - ничто без свободы. Это скот нужно только кормить и охранять. Но этого недостаточно Человеку.
Мигом бы на ковер к начальству , и лови наказание )"
И все твои мещанские блага типа сытости и безопасности - ничто без свободы. Это скот нужно только кормить и охранять. Но этого недостаточно Человеку.
в завтрашнем дне для тебя, близких и родных , или у тебя не так ?
Да и не ограничивали в середине - конце 80-х свободе слова,
тоталитаризма уже не было такого , как ранее, однако порядок,
развитая социалка, действующие профсоюзы и ноу безработицы.
в завтрашнем дне для тебя, близких и родных , или у тебя не так ?
Да и не ограничивали в середине - конце 80-х свободе слова,
тоталитаризма уже не было такого , как ранее, однако порядок,
развитая социалка, действующие профсоюзы и ноу безработицы.