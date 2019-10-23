ГлавнаяНовости

«РБ Лейпциг» одержал волевую победу над «Зенитом»

вчера, 21:48
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«РБ Лейпциг» победил «Зенит» в матче 3-го тура группового этапа ЛЧ. «Быки» (6 баллов) - лидируют в группе, питерцы (4 балла) - третьи.

«РБ Лейпциг» - «Зенит» 2:1 (0:1)
Голы: Лаймер 49, Забитцер 59 - Ракицкий 25

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле, Упамекано, Орбан, Клостерманн, Забитцер, Лаймер (Демме 86), Кампль, Форсберг, Вернер (Кунья 46), Лукман (Поульсен 69)
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Шатов (Осорио 65), Оздоев, Вильмар Барриос, Дриусси (Мак 82), Дзюба, Азмун (Кузяев 75)
Главный тренер: Семак Сергей.

Предупреждения: Вильмар Барриос 8

В предыдущей встрече Лиги чемпионов «Лейпциг» уступил «Лиону».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Валенсия» упустила победу над «Лиллем»
Вчера, 23:59 Комментарии8
«Зальцбург» и «Наполи» забили пять голов на двоих
Вчера, 23:58 ВидеоКомментарии6
«Барселона» обыграла «Славию» с минимальным преимуществом
Вчера, 23:55 Комментарии52
«Бенфика» обыграла «Лион» благодаря голу в концовке
Вчера, 23:55 Комментарии5
«Интер» обыграл дортмундскую «Боруссию»
Вчера, 23:52 ВидеоКомментарии66
«Ливерпуль» разгромил «Генк»
Вчера, 23:52 Комментарии27
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил ЦСКА 06
   166 / 859
сегодня в 06:28
Болеть против российских клубов это дело каждого. Но я считаю что надо быть объективным. А он всегда что то сочиняет. Я например никогда не смогу болеть за Спартак в еврокубках
тогда болей против сборной России— там же тоже всегда спартаковцы!
neomessi
neomessi
   123 / 859
сегодня в 06:27
Не плохо)
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил Заратустра
   166 / 859
сегодня в 06:26
Я знаю. Ты приветствуешь 0-7 от Ливерпуля. Каждому свое.
Возможно,
как доя болельщика мне интересна открытая игра !
а не унылый автобус—который в итоге ничего в плане результата не дал!
мне напомнило это, когда рыбы бьётся о лёд- а результат известен!
у кочегаров, пока Жао Марио еще был свеж, еще что-то получалось противостоять Юве, не вижу вообще хвалебных од в сторону Миранчуков, Жао Марио на голову выше этих «талантов»,
по игре, так Баринову должны оды петь!
Karkaz
Karkaz ответил NAZAR 007
   446 / 859
сегодня в 05:23
А в 2008 в Кубке УЕФА последовательно обыграв Олимпик, Баварию , Рейнджерс в финале, и в Суперкубке МЮ ? Забыл )
Когда Бавария играет в кубке уефа это значит что она очень слабенькая, только одно имя остается. И кто такие Рейнджерс, Олимпик в мировом футболе? Обычные середянки. Ну МЮ да, это считается, только это был больше выставочный матч. В ЛЧ Зенит ничего не мог показать, когда сильным соперникам нужен результат.
Так же и здесь, Лейпцигу нужен был результат, питерские ничего не смогли, тоже самое будет и на выезде.
Karkaz
Karkaz
   446 / 859
сегодня в 05:13
Зенит сидел трусливо в штрафной и то поражение получил, в дома чуть раскроются и получат не минимальное поражение, а полную авоську.
FCSM всегда первый
FCSM всегда первый
   216 / 859
сегодня в 04:43
Это вам не Ростов за счёт левых пенальти побеждать.
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko ответил Рourquoi pas...
   536 / 859
сегодня в 01:40
Не стОит уподобляться питерским!...
ну кому чего этот чувак меня все время бесит я не понимаю за что он так ненавидит наш ростов))
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Заратустра
   3 / 859
сегодня в 01:25
Читай внимательно и не подменяй понятия. Я не говорил, что надо жить в впроголодь. Я сказал только, что сытость это не предел мечтаний человека. Зэки в тюрьмах тоже сыты. И если люди не голодают это ещё не повод ущемлять их в правах и на Колыму отправлять за инакомыслие.
Заратустра ! Так вот и я о том, констатировать и радоваться имеют
два разных значения. Так же ио свободе слова : Есть свобода слова,
а есть - словесный беспредел. И это не синонимы. Спокойной ночи !
Заратустра
Заратустра ответил NAZAR 007
   33 / 859
сегодня в 01:21
Читай внимательно и не подменяй понятия. Я не говорил, что надо жить в впроголодь. Я сказал только, что сытость это не предел мечтаний человека. Зэки в тюрьмах тоже сыты. И если люди не голодают это ещё не повод ущемлять их в правах и на Колыму отправлять за инакомыслие.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Заратустра
   3 / 859
сегодня в 01:01
Ты радовался конкретно репрессиям за публичное выражение мыслей "Написал против советского клуба в ЕК, завтра же строгач . Мигом бы на ковер к начальству , и лови наказание )" И все твои мещанские блага типа сытости и безопасности - ничто без свободы. Это скот нужно только кормить и охранять. Но этого недостаточно Человеку.
Что значит- радовался ? Не переиначивай .
Написать, что был порядок и радоваться,
это разны вещи. Констатировал - это да .

"мещанские блага типа сытости и безопасности - ничто без свободы. " ?

Нет уж, дорогой ! Когда ты увидишь семьи. который на последнем достатке,
и дети впроголодь ходят, у тебя такого цинизма поубавится, и называть скотом
людей при всех случаях не будешь, скотство- это когда тебя родитель вырастил,
дал тебе дорогу в жизнь, и сделал все для твоего будущего, а ты его не отблагодарил.
Заратустра
Заратустра ответил NAZAR 007
   33 / 859
сегодня в 00:53
Речь о сегодняшнем Зените.
Рourquoi pas...
Рourquoi pas... ответил Vladimir Grechko
   366 / 859
сегодня в 00:52
Не стОит уподобляться питерским!...
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Заратустра
   3 / 859
сегодня в 00:52
Зенит всегда проигрывает заведомо более сильному сопернику. Так было с Локомотивом, так и сейчас Лейпцигом.
А в 2008 в Кубке УЕФА последовательно обыграв Олимпик,
Баварию , Рейнджерс в финале, и в Суперкубке МЮ ? Забыл )
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 859
сегодня в 00:49
Борьба будет до последнего тура.
Заратустра
Заратустра ответил NAZAR 007
   33 / 859
сегодня в 00:48
Ты радовался конкретно репрессиям за публичное выражение мыслей "Написал против советского клуба в ЕК, завтра же строгач .
Мигом бы на ковер к начальству , и лови наказание )"
И все твои мещанские блага типа сытости и безопасности - ничто без свободы. Это скот нужно только кормить и охранять. Но этого недостаточно Человеку.
Рourquoi pas...
Рourquoi pas... ответил Happyboy Barca
   366 / 859
сегодня в 00:44
Ага, прям Смольный )))
Рourquoi pas...
Рourquoi pas...
   366 / 859
сегодня в 00:38
Российские чемпионы много тратят... Сил, средств, эмоций... Зато стабильно получают 200'/,ный кэшбэк во вторых таймах ЛЧ)))
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Заратустра
   3 / 859
сегодня в 00:37
Порядок и на зоне есть. Сомнительная ценность без свободы. Собственно, совок и был одним большим концлагерем.
Сравнение не корректное . Главное - сытая семья и уверенность
в завтрашнем дне для тебя, близких и родных , или у тебя не так ?
Да и не ограничивали в середине - конце 80-х свободе слова,
тоталитаризма уже не было такого , как ранее, однако порядок,
развитая социалка, действующие профсоюзы и ноу безработицы.
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
сегодня в 00:23
нормально что, забитцер - топ
steelhead
steelhead ответил Happyboy Barca
   113 / 859
сегодня в 00:23
Забитцер красиво вдул . ну ниче , зато мы духовно богаты
Глубоко копнул, а тут все на поверхности: у них Забитцер, а в Зените - Шатов)))
oFANATo
oFANATo
   72 / 859
сегодня в 00:22
Это ещё повезло газпроекту, что четыре мяча не получили, мог и разгром случиться, простил Лейпциг.
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   590 / 859
сегодня в 00:16
Забитцер красиво вдул . ну ниче , зато мы духовно богаты
Морозовский
Морозовский
   12 / 859
сегодня в 00:16
Филиалов и Карасей у "зени" нет в Лиге Чемпионов - надо, как сказал дипутат ГАЗзаев, делать выводы!
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил stachel
   103 / 859
сегодня в 00:12
А на что вообще рассчитывали? Только на тотальный фарт. Состав Зенита стоит 212 мл., а без Малкома, 170. РБ стоит 545 мл. Там есть топ игроки ЛЧнского уровня. А кто в Зените соответствует уровню плей офф ЛЧ?! Тема "топ" только в играх с Ростовом или Кипром. Локо закрыл его полностью, как и РБ. Только Ива, но ему уже 37. И он один. Азмун, Мага и т.п. - это уровень первой пятерки ПФЛ, но более того. Плей офф ЛЧ это совсем другой уровень. И Семак конечно. Это если и тренер, то максимум Уфы. В ЛЧ это просто физрук.
Азмун принес чемпионство Зениту в прошлом году, в половине игр забил победные голы, а потом да, деградировал, как и все, кто переходит в Зенит
Ruslik1982
Ruslik1982
   103 / 859
сегодня в 00:10
Забитцер красавчика положил
steelhead
steelhead ответил stachel
   113 / 859
сегодня в 00:09
узнать нет, но оценить да. И это общепризнанный оценочный ресурс. РБ, каким бы проектом не был, идет на 3 месте бундеслиги, отставая от лидера на 1 очко. По трансф. стоимости состава он тоже на 3 месте. Зенит на 2 месте ПФЛ, но уровень нашего чемпионата очевиден (Арсенал, пищевик, ЦСКА, краснодар в ЕК) Т.ч. все логично.
Сегодняшнее поражение абсолютно не связано со стоимостью игроков. Игроки Зенита индивидуально сильнее этих провинциалов. Сегодня вся атакущая группа Зенита была не готова к игре. В принципе не готова. Почему - вопрос к тренеру.
Заратустра
Заратустра ответил Agamaga
   33 / 859
сегодня в 00:07
Зенит всегда проигрывает заведомо более сильному сопернику. Так было с Локомотивом, так и сейчас Лейпцигом.
stachel
stachel ответил steelhead
   484 / 859
сегодня в 00:04
РБ - бизнес-проект, если бы была возможность продать всех хотя бы за 250 млн, все были бы проданы и набраны новые ноунеймы. Ты серьезно думаешь, что глядя на трансфер-маркт, можно узнать стоимость игрока?
узнать нет, но оценить да. И это общепризнанный оценочный ресурс. РБ, каким бы проектом не был, идет на 3 месте бундеслиги, отставая от лидера на 1 очко. По трансф. стоимости состава он тоже на 3 месте. Зенит на 2 месте ПФЛ, но уровень нашего чемпионата очевиден (Арсенал, пищевик, ЦСКА, краснодар в ЕК) Т.ч. все логично.
Agamaga
Agamaga
   237 / 859
вчера в 23:58
Это вам не Ростов. Чуть более крепкая команда и вот результат на лицо.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил stachel
   6 / 859
вчера в 23:58
Т. Е по твоему Чалов стоит 25 а Фернандес 35? Хоть думай кому отвечаешь, в кубковый футбол играет команда, а не деньги. Лейпциг не покупал этих парней за десятки миллионов, просто вырастил, но они ноунэймы по-прежнему. Учи мат часть
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100