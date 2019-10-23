ГлавнаяНовости

«Торпедо» и «Химки» одержали очередные победы. Итоги 19-го тура ФНЛ

вчера, 21:05

Завершились матчи 19-го тура ФНЛ.

«Томь» – «Мордовия» 2:0

Голы: Казанков 74 (пенальти), Мануйлов 90+1

«Енисей» – «Авангард» 1:1

 Голы: Комков 48 – Федчук 4

«Спартак-2» – «Факел» 7:2  

Голы: Нимели 5, Бакаев 6, Нимели 15, Нимели 25, Бакаев 36, Бакаев 65, Глушенков 82 – Корян 45 (пенальти), Мазуров 78

«Краснодар-2» – «Нижний Новгород» 2:2

Голы: Онугха 29 (пенальти), Онугха 53 – Игнатович 5, Игнатович 16

«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск» 2:2

Голы: Мичуренков 23, Уридия 78 – Брагин 43, Камилов 83 (пенальти)

«Ротор» – «Луч» 2:0

Голы: Байрыев 7, Султонов 9 (пенальти)

«Шинник» – «Балтика» 0:2  

Голы: Альшин 28, Казаев 49

«Химки» – «Армавир» 1:0

Гол: Скворцов 90+5 (пенальти)

«Чертаново» – «Текстильщик» 1:0

Гол: Сарвели 86

«Торпедо» – «Чайка» 2:1

Голы: Сергеев 16, Сергеев 48 – Безденежных 52

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Валенсия» упустила победу над «Лиллем»
Вчера, 23:59 Комментарии8
«Зальцбург» и «Наполи» забили пять голов на двоих
Вчера, 23:58 ВидеоКомментарии6
«Барселона» обыграла «Славию» с минимальным преимуществом
Вчера, 23:55 Комментарии53
«Бенфика» обыграла «Лион» благодаря голу в концовке
Вчера, 23:55 Комментарии5
«Интер» обыграл дортмундскую «Боруссию»
Вчера, 23:52 ВидеоКомментарии66
«Ливерпуль» разгромил «Генк»
Вчера, 23:52 Комментарии27
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Vadik
Vadik
   393 / 859
сегодня в 06:00
Ротор с победой и третьим местом после 1 круга!!!! Балтика красавцы!!!!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   197 / 859
сегодня в 00:51
Балтика жжет))
Торпедо с победой в первом круге)
NYJ
NYJ ответил Zenit_84
   148 / 859
вчера в 22:40
Торпедо клуб с историей, но не исключаю, что президенту нужна была территория, а команда в придачу дали, никто не планировал РПЛ, а игроки, ьац и выигрывать стаои
Zenit_84
Zenit_84 ответил NYJ
   121 / 859
вчера в 22:21
Руководство ЧБ вроде сомневается по выходу в выгку
То то и оно. Зачем тогда выигрывают? Похоже, надеются, что деньги получат на существование в РПЛ.
NYJ
NYJ ответил Zenit_84
   148 / 859
вчера в 22:09
Руководство ЧБ вроде сомневается по выходу в выгку
Zenit_84
Zenit_84
   121 / 859
вчера в 21:08
В вышку хотят
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100