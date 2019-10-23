«Торпедо» и «Химки» одержали очередные победы. Итоги 19-го тура ФНЛ

Завершились матчи 19-го тура ФНЛ.
«Томь» – «Мордовия» 2:0
Голы: Казанков 74 (пенальти), Мануйлов 90+1
«Енисей» – «Авангард» 1:1
Голы: Комков 48 – Федчук 4
«Спартак-2» – «Факел» 7:2
Голы: Нимели 5, Бакаев 6, Нимели 15, Нимели 25, Бакаев 36, Бакаев 65, Глушенков 82 – Корян 45 (пенальти), Мазуров 78
«Краснодар-2» – «Нижний Новгород» 2:2
Голы: Онугха 29 (пенальти), Онугха 53 – Игнатович 5, Игнатович 16
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск» 2:2
Голы: Мичуренков 23, Уридия 78 – Брагин 43, Камилов 83 (пенальти)
«Ротор» – «Луч» 2:0
Голы: Байрыев 7, Султонов 9 (пенальти)
«Шинник» – «Балтика» 0:2
Голы: Альшин 28, Казаев 49
«Химки» – «Армавир» 1:0
Гол: Скворцов 90+5 (пенальти)
«Чертаново» – «Текстильщик» 1:0
Гол: Сарвели 86
«Торпедо» – «Чайка» 2:1
Голы: Сергеев 16, Сергеев 48 – Безденежных 52
Торпедо с победой в первом круге)
Торпедо с победой в первом круге)