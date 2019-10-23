«Бенфика» обыграла «Лион» благодаря голу в концовке

«Бенфика» одолела «Лион» в рамках игры 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Португальцы (3 балла) идут на последнем месте в группе, «ткачи» (4 балла) - третьи.
«Бенфика» - «Лион» 2:1 (1:0)
Голы: Рафа Силва 4, Пицци 86 - Депай 70
«Бенфика»: Влаходимос, Тавареш, Рубен Диаш, Ферро, Гримальдо, Жедсон, Аппелт Пирес, Моррис Луис, Черви (де Томас 78), Рафа Силва (Пицци 20), Сеферович (Винисиус 59)
Главный тренер: Лаге Бруну.
«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Марсело, Денайе, Коне, Корне (Траоре 66), Тусар, Ауар (Рен-Аделед 88), Мартен (Тиаго Мендеш 56), Дембеле, Депай
Главный тренер: Гарсия Руди.
Предупреждения: Марсело 10, Дембеле 26, Коне 38, Пицци 42, Жедсон 59
В прошлом матче ЛЧ «Бенфика» уступила «Зениту».