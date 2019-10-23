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«Бенфика» обыграла «Лион» благодаря голу в концовке

23 октября 2019, 23:55
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)2 : 1Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

«Бенфика» одолела «Лион» в рамках игры 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Португальцы (3 балла) идут на последнем месте в группе, «ткачи» (4 балла) - третьи.

«Бенфика» - «Лион» 2:1 (1:0)
Голы: Рафа Силва 4, Пицци 86 - Депай 70

«Бенфика»: Влаходимос, Тавареш, Рубен Диаш, Ферро, Гримальдо, Жедсон, Аппелт Пирес, Моррис Луис, Черви (де Томас 78), Рафа Силва (Пицци 20), Сеферович (Винисиус 59)
Главный тренер: Лаге Бруну.

«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Марсело, Денайе, Коне, Корне (Траоре 66), Тусар, Ауар (Рен-Аделед 88), Мартен (Тиаго Мендеш 56), Дембеле, Депай
Главный тренер: Гарсия Руди.

Предупреждения: Марсело 10, Дембеле 26, Коне 38, Пицци 42, Жедсон 59

В прошлом матче ЛЧ «Бенфика» уступила «Зениту».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   163 / 854
24 октября в 12:56
Шикарный привоз от Лопеша.
Чингачгук
Чингачгук
   62 / 854
24 октября в 07:59
Зениту только на пользу.
Abris
Abris
   322 / 854
24 октября в 07:46
Хороший результат.
EAGinLE
EAGinLE
   74 / 854
24 октября в 01:07
С победой .
oFANATo
oFANATo
   47 / 854
24 октября в 00:24
Этот результат не в пользу газпроекта.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   1 / 854
24 октября в 00:13
С победой портосы!
Объективное мнение
Объективное мнение
   119 / 854
23 октября в 23:59
Зенит я думаю был бы не против ничьей
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 854
23 октября в 23:59
Это здорово, у зенита теперь шансов меньше
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