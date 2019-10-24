Форсберг: «Мы заслуженно победили „Зенит“»

Полузащитник «Лейпцига» прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Думаю, «Лейпциг» продемонстрировал отличную игру. Мы здорово выступали на протяжении обоих таймов. Считаю, мы в точности выполнили план на игру и заслуженно победили.

Соперник забил хороший гол, но после этого мы взяли мяч под контроль, старались играть в футбол и создавать моменты. Мы вышли на второй тайм и сделали то, о чём и говорили в перерыве. В итоге одержали победу, так что эмоции положительные.