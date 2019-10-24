Забитцер: «Гол „Зениту“ – без сомнений, один из лучших в моей карьере»

Полузащитник «Лейпцига» дал комментарий после победы над «Зенитом» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Конечно, здорово быть на первом месте в группе, особенно с учётом того, что после поражения в предыдущем матче ЛЧ мы были под некоторым давлением. Вот почему мы так хотели заполучить сегодня три очка, и мы их заслужили.