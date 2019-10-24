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Забитцер: «Гол „Зениту“ – без сомнений, один из лучших в моей карьере»

сегодня, 03:21
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Лейпцига» Марсель Забитцер дал комментарий после победы над «Зенитом» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Конечно, здорово быть на первом месте в группе, особенно с учётом того, что после поражения в предыдущем матче ЛЧ мы были под некоторым давлением. Вот почему мы так хотели заполучить сегодня три очка, и мы их заслужили.

Без сомнений, мой гол «Зениту» – один из лучших в моей карьере. Забить первый гол в ЛЧ в такой момент в таком матче – это невероятные ощущения. Я очень рад, что помог команде этим мячом, три очка значат больше, чем этот гол.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   176 / 859
сегодня в 06:21
Как не вовремя Марселя прорвало.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   396 / 859
сегодня в 04:27
Такой не только Кержаков не взял бы.
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