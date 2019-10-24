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Вальверде: «Мы создали больше опасных моментов, чем „Славия“»

сегодня, 03:56
СлавияЛоготип футбольный клуб Славия (Прага)1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Славией» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Нужно знать, как играть против таких команд. Нам не хватало душевного спокойствия. Мы создали больше опасных моментов, чем «Славия», но они очень сильно давили.

Месси – футболист, который может решить любую игру. Мы смотрим за ним каждый день и видим, что он становится ещё сильнее чем прежде.

Что касается Тер Штегена, он играл ключевую роль во всех наших матчах в Лиге чемпионов.

 

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