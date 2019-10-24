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Сафин: «Я вообще-то вырос на „Спартаке“, с детства спартач»

сегодня, 10:10

Бывший теннисист Марат Сафин поделился мнением о нынешней ситуации в «Спартаке».

Я вообще-то вырос на «Спартаке», с детства спартач. Понимаю, что раньше это был элитный клуб. По сравнению с тем, что сейчас — это небо и земля. Раньше мы доходили до полуфинала Лиги чемпионов, а сейчас не можем обыграть «Брагу». Команда ни о чем. Почему это происходит? Мне кажется, что вопрос к менеджменту клуба. Подбор игроков и тренеров, к сожалению, не соответствует статусу клуба. Пытаются кого-то покупать, продавать, но эффект нулевой. Наверное, мой мозг не улавливает полет мысли в создании великого «Спартака». Не в тех материях, видимо, витаю (улыбается). 

Ранее Сафин заявил, что футбол не популярнее тенниса.

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Все комментарии
Lazurny
Lazurny
   33 / 865
сегодня в 15:34
С детства в ожидании чуда.
Garrincha58
Garrincha58
   346 / 865
сегодня в 13:28
с детства свиняшничает
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   69 / 865
сегодня в 12:47
С детства зашквар.
blitz
blitz
   244 / 865
сегодня в 12:38
Меняется. КЧ проводился по другому формату и сильно отличается от современной ЛЧ.
В современной ЛЧ спартак никогда не доходил до 1/2.
Faustello
Faustello
   8 / 865
сегодня в 11:58
Я вообще-то вырос на «Спартаке», с детства спартач.
Faustello
Faustello
   8 / 865
сегодня в 11:55
Новый рупор Спартака, Жеку Кафеля отжимают как токсичного ))
Проделки Цорна!
Naraz
Naraz ответил oFANATo
сегодня в 11:47
Жалко Сафина. Не тот клуб выбрал. Трофеи раз в 16 лет. В еврокубки через квалификацию не попадают.
А клуб разве выбирают? К чему прикипел с детства,за то и болеешь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил blitz
   14 / 865
сегодня в 11:11
Он же написал - это когда же спартак выходил в 1/2 ЛЧ? А ты приводишь пример не ЛЧ а КЧ. ЛЧ и КЧ сильно отличаются по формуле проведения
От переименования меняется смысл ??
Спартак с тем составом действительно был одним из лучших....Черчесов,Карпин,Кульков,Шалимов,Мостовой,Радченко......,и по праву был в 4-ке лучших в Европе...
Это сейчас в "эпоху Федуна"....никто не гарантиирует результат с "Туном"....))
А тогда это была Команда.......
blitz
blitz ответил Jeck Denielse
   244 / 865
сегодня в 11:08
Он же написал - это когда же спартак выходил в 1/2 ЛЧ?

А ты приводишь пример не ЛЧ а КЧ.

ЛЧ и КЧ сильно отличаются по формуле проведения
Виссарионович
Виссарионович ответил cska plus
   83 / 865
сегодня в 11:06
Оскорбление это конь, конина сортирная, пони, а Спартач это не оскорбление.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил С детства за свиней
   14 / 865
сегодня в 11:06
Я тоже за свиней, только не пойму - это когда это спартак выходил в 1/2 ЛЧ? Кто-то опять бредит? Может с КР перепутали? Там было такое, пока на Тосно не налетели.
1990/91 Кубок чемпионов
1/2 финала Спартак (Москва) - Олимпик (Марсель)...
oFANATo
oFANATo
   50 / 865
сегодня в 11:04
Жалко Сафина. Не тот клуб выбрал. Трофеи раз в 16 лет. В еврокубки через квалификацию не попадают.
С детства за свиней
С детства за свиней
   697 / 865
сегодня в 10:29
Я тоже за свиней, только не пойму - это когда это спартак выходил в 1/2 ЛЧ? Кто-то опять бредит?

Может с КР перепутали? Там было такое, пока на Тосно не налетели.
viv
viv
   76 / 865
сегодня в 10:24
Сафин...принимай соболезнование...если ты с детства спартач....
cska plus
cska plus
   4 / 865
сегодня в 10:16
Спартач не гордость а оскорбление.
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