Сафин: «Я вообще-то вырос на „Спартаке“, с детства спартач»

Бывший теннисист Марат Сафин поделился мнением о нынешней ситуации в «Спартаке».
Я вообще-то вырос на «Спартаке», с детства спартач. Понимаю, что раньше это был элитный клуб. По сравнению с тем, что сейчас — это небо и земля. Раньше мы доходили до полуфинала Лиги чемпионов, а сейчас не можем обыграть «Брагу». Команда ни о чем. Почему это происходит? Мне кажется, что вопрос к менеджменту клуба. Подбор игроков и тренеров, к сожалению, не соответствует статусу клуба. Пытаются кого-то покупать, продавать, но эффект нулевой. Наверное, мой мозг не улавливает полет мысли в создании великого «Спартака». Не в тех материях, видимо, витаю (улыбается).
Ранее Сафин заявил, что футбол не популярнее тенниса.
В современной ЛЧ спартак никогда не доходил до 1/2.
В современной ЛЧ спартак никогда не доходил до 1/2.
https://www.youtube.com/watch?v=mBAtssQLjkE
Проделки Цорна!
Проделки Цорна!
Спартак с тем составом действительно был одним из лучших....Черчесов,Карпин,Кульков,Шалимов,Мостовой,Радченко......,и по праву был в 4-ке лучших в Европе...
Это сейчас в "эпоху Федуна"....никто не гарантиирует результат с "Туном"....))
А тогда это была Команда.......
Спартак с тем составом действительно был одним из лучших....Черчесов,Карпин,Кульков,Шалимов,Мостовой,Радченко......,и по праву был в 4-ке лучших в Европе...
Это сейчас в "эпоху Федуна"....никто не гарантиирует результат с "Туном"....))
А тогда это была Команда.......
А ты приводишь пример не ЛЧ а КЧ.
ЛЧ и КЧ сильно отличаются по формуле проведения
А ты приводишь пример не ЛЧ а КЧ.
ЛЧ и КЧ сильно отличаются по формуле проведения
1/2 финала Спартак (Москва) - Олимпик (Марсель)...
1/2 финала Спартак (Москва) - Олимпик (Марсель)...
Может с КР перепутали? Там было такое, пока на Тосно не налетели.
Может с КР перепутали? Там было такое, пока на Тосно не налетели.