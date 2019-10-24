ГлавнаяНовости

Газзаев поддержал решение правительства продавать пиво на стадионах

сегодня, 09:07

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший тренер сборной России Валерий Газзаев приветствует решение правительства РФ поддержать законопроект, который разрешает продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.

Я считаю, что это очень хорошее решение, мне кажется, мы должны создавать все удобства для зрителя, здесь я ничего криминального не вижу. Тем более что сейчас у нас в стране очень комфортабельные и удобные стадионы. Поэтому зритель будет приходить и получать удовольствие не только от игры. Так что я поддерживаю это решение.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Адиев: «ЦСКА на бумаге выглядит фаворитом»
Сегодня, 16:15 Комментарии0
Президент «Урала»: «Пиво всегда было футбольным напитком»
Сегодня, 16:09 Комментарии3
Газизов: «Положительно отношусь к пиву на стадионах»
Сегодня, 15:46 Комментарии2
Бийол: «Шансы у нас есть не математические, а реальные»
Сегодня, 15:40 Комментарии7
Бышовец: «Ракицкому удалось забить прекрасный мяч»
Сегодня, 14:18 Комментарии4
Алдонин: «Я думаю, что ЦСКА должен победить сегодня»
Сегодня, 14:01 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58 ответил Против ЦСКА
   346 / 865
сегодня в 13:37
Важнее пива дел нет?
главная задача карманы набить и молодёжь споить, им дай волю в аптеках начнут пивком торговать
Морозовский
Морозовский
   12 / 865
сегодня в 12:03
Дан зелёный свет пьянству в Осетии! Пора уже и в думе разрешить торговать пивом на заседаниях, в бутылках лучше!
galem72
galem72
   214 / 865
сегодня в 10:58
Как же газаю не согласиться. Он ведь там для этого и сидит, чтоб поддерживать и оправдывать. Лучше бы задался вопросом, зачем вообще запрещали пиво?
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   17 / 865
сегодня в 10:51
Ничего плохого не вижу, если на стадионе выпить пивка. Только продавать в пластиковых стаканах. А свинья и под запретом найдёт грязь.
Чингачгук
Чингачгук
   85 / 865
сегодня в 10:11
Можно будет попить пивка втридорога на стадионе.
shur
shur
   464 / 865
сегодня в 09:55
...в не далёком 1965,в Лужниках,на матче Торпедо-Пахтакор,отец с братом
и мы два пацана с коммуналки,смотрели на великого Стрельцова! На трибунах,как на свадьбе,звон рюмашек и отличное настроение,другая страна,другие люди.....!Никаких драк,оскорблений,насилия!
cska plus
cska plus
   4 / 865
сегодня в 09:48
Об***сут весь стадион и всё, что есть в округе.
shur
shur ответил Юрий Сенатов 1
   464 / 865
сегодня в 09:45
Истинному болельщику энергетики для культурного времяпровождения на стадионе не нужны. Когда ты весь в игре, пиво пить некогда. А г-ну Газзаеву, как депутату "от народа", надо заботиться о другом, здоровом образе жизни "лектората".
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   263 / 865
сегодня в 09:43
Важнее пива дел нет?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   269 / 865
сегодня в 09:38
Истинному болельщику энергетики для культурного времяпровождения на стадионе не нужны. Когда ты весь в игре, пиво пить некогда. А г-ну Газзаеву, как депутату "от народа", надо заботиться о другом, здоровом образе жизни "лектората".
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100