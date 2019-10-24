Газзаев поддержал решение правительства продавать пиво на стадионах

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший тренер сборной России приветствует решение правительства РФ поддержать законопроект, который разрешает продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.

Я считаю, что это очень хорошее решение, мне кажется, мы должны создавать все удобства для зрителя, здесь я ничего криминального не вижу. Тем более что сейчас у нас в стране очень комфортабельные и удобные стадионы. Поэтому зритель будет приходить и получать удовольствие не только от игры. Так что я поддерживаю это решение.