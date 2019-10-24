Мостовой нашел нападающего для «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой порекомендовал «Спартаку» приобрести форварда «Зальцбурга» .

Халанд? В «Зените» он не заиграет. Там перебор игроков, там он не будет играть. Вот для «Спартака» игрок. Нашли им футболиста. Им нужен нападающий. Но нас никто не слушает.