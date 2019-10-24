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Мостовой нашел нападающего для «Спартака»

сегодня, 08:43

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой порекомендовал «Спартаку» приобрести форварда «Зальцбурга» Эрлинга Халанда.

Халанд? В «Зените» он не заиграет. Там перебор игроков, там он не будет играть. Вот для «Спартака» игрок. Нашли им футболиста. Им нужен нападающий. Но нас никто не слушает.

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Все комментарии
kust07
kust07
сегодня в 14:10
Мостовой в данном комменте,как клоун, на х.. Халанду нужен Спартак?!
Где Зальцбург и ,где Спартак?
Спартак останется без еврокубков на следующий сезон,в то время как Зальцбург играет в ЛЧ. К тому же у Зальцбурга есть игра,есть идея. А что есть у Спартака?
d_fincher
d_fincher
   23 / 865
сегодня в 11:53
Какой же Мостовой пустой болтун.
Гавроша
Гавроша
   73 / 865
сегодня в 10:35
Отброшенное Зенитом подберет спартак!
viv
viv
   76 / 865
сегодня в 10:28
А зачем нападающий спартаку-середняку? Они все равно еврокубки смотрят по телевизору....
Travios
Travios
сегодня в 10:27
Мостовой вроде адекватный был всегда, что пошло не так? Зачем 19летнему игроку, который в ЛЧ в 3х матчах забивает 6 голов идти в Спартак? он летом уйдет в топ клуб за хорошие деньги.
Литейный 4
Литейный 4
   5 / 865
сегодня в 10:03
Хоть Месю с Роном возьмут всё равно останутся аутсайдерами на 10 месте. Федун с Цорном знают куда заводят свиней. И нам это нравится. Гыгыгы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 865
сегодня в 10:00
А зачем ???
Если бы игроки покупались чтоб усилить команду то давно бы купили.....
А так .....обычная цорнонизация....
Заменим Фернандо и За Луиша на Понсе и Крала......И будем тихо ждать титулов.....На 12-м месте....))))
Василий 50
Василий 50
   387 / 865
сегодня в 09:47
"Спартаку" нужен другой владелец.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   666 / 865
сегодня в 09:35
Важно что ему туда не хочется.
ДСА
ДСА
   431 / 865
сегодня в 09:29
Уж очень он дорог будет для Спартака.
mihaluch
mihaluch
   37 / 865
сегодня в 09:26
Берите пока Мостовой предлагает.
Никита Бычков
Никита Бычков
   460 / 865
сегодня в 09:21
Я тоже нашел в сочи играет, антоном зовут, в фнл с мясом позажигает. Жалко меня никто не слушает
Чингачгук
Чингачгук
   85 / 865
сегодня в 09:06
Опять Мостовой с Ловчевым демагогией занимаются.
Lazurny
Lazurny
   33 / 865
сегодня в 09:02
В спартаке все заиграли, и чемпион мира, и гей с кралей. До 12-го места дошли.
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
AntiClockWise больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 68. Поздравляем! Лига чемпионов 2019/2020
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
сегодня в 08:58
Ржач. Чел хет-трики лупит в ЛЧ. Его и слепой фифер нашел бы)))
cska plus
cska plus
   4 / 865
сегодня в 08:51
Ахахах! Это начало общественного управления спартаком.
EAGinLE
EAGinLE
   75 / 865
сегодня в 08:47
Пусть будет так.
Ваня лучший
Ваня лучший
   42 / 865
сегодня в 08:47
У хряков и так цирк, а если слушать всяких момтовых, то вообще бордель будет
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