Мостовой нашел нападающего для «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой порекомендовал «Спартаку» приобрести форварда «Зальцбурга» Эрлинга Халанда.
Халанд? В «Зените» он не заиграет. Там перебор игроков, там он не будет играть. Вот для «Спартака» игрок. Нашли им футболиста. Им нужен нападающий. Но нас никто не слушает.
Где Зальцбург и ,где Спартак?
Спартак останется без еврокубков на следующий сезон,в то время как Зальцбург играет в ЛЧ. К тому же у Зальцбурга есть игра,есть идея. А что есть у Спартака?
Где Зальцбург и ,где Спартак?
Спартак останется без еврокубков на следующий сезон,в то время как Зальцбург играет в ЛЧ. К тому же у Зальцбурга есть игра,есть идея. А что есть у Спартака?
Если бы игроки покупались чтоб усилить команду то давно бы купили.....
А так .....обычная цорнонизация....
Заменим Фернандо и За Луиша на Понсе и Крала......И будем тихо ждать титулов.....На 12-м месте....))))
Если бы игроки покупались чтоб усилить команду то давно бы купили.....
А так .....обычная цорнонизация....
Заменим Фернандо и За Луиша на Понсе и Крала......И будем тихо ждать титулов.....На 12-м месте....))))