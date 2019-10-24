Ловчев: «Черышев - звезда в сборной, но не в чемпионате Испании»

Бывший игрок «Спартака» оценил вклад полузащитника «Валенсии» в игру команды.

Черышев — средний игрок для чемпионата Испании. И не случайно, что в «Реале» так сложилось. Понимаете, тут надо постоянно забивать. Но для нас и нашей сборной он, конечно, звезда.

Когда он играет за сборную, то с фланга всегда передачи приходят Дзюбе. Остальные бьют в ближнего игрока.