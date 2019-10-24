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Ловчев: «Черышев - звезда в сборной, но не в чемпионате Испании»

сегодня, 08:42
ЛилльЛоготип футбольный клуб Лилль1 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев оценил вклад полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева в игру команды.

Черышев — средний игрок для чемпионата Испании. И не случайно, что в «Реале» так сложилось. Понимаете, тут надо постоянно забивать. Но для нас и нашей сборной он, конечно, звезда.

 Когда он играет за сборную, то с фланга всегда передачи приходят Дзюбе. Остальные бьют в ближнего игрока. 

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Все комментарии
kust07
kust07 ответил Ваня лучший
сегодня в 14:17
С какой стати Черышев в нашей сборной звезда? Он не всегда в основу попадает, да и по уровню игры уступает и Дзюбе и Головину
Ну Дзюбе он точно не уступает),Черышев более техничен,с поставленным ударом футболист. В сравнении с Головином примерно одинаковы,но сравнивать игроков не совсем актуально,у каждого своя позиция на поле,у каждого своя задача.
Если в плане техники из них,то Черышев пока самый техничный.
alex074
alex074
   160 / 865
сегодня в 13:09
Он просто выращенное в тепличных условиях чадо, которое Россию видел только на картинке. А теперь гордо защищает цвета её флага на футбольном поле.
sir_Alex
sir_Alex
   41 / 865
сегодня в 11:52
Да и не "звезда" он.
mihaluch
mihaluch
   37 / 865
сегодня в 10:27
Черышев хороший игрок высокого уровня, а звёзд в международном понимании в нашей сборной нет.
Виссарионович
Виссарионович
   83 / 865
сегодня в 10:05
Ловчев уже порассуждал про мёртвого Дзюбу? Непонятно где пропадающего левого защитника команды? Про дыры в воротах?
А вчера второй гол, 4 секунды было у нападающего на обработку и удар!!! 4 секунды!!! В штрафной!!!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Юрий Сенатов 1
   42 / 865
сегодня в 10:00
Ключевое слово в твоём ответе "был". Возможно был, но сейчас нет.
Остапчук 67
Остапчук 67
   217 / 865
сегодня в 09:53
Он и в сборной, и в клубе не звезда.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил Ваня лучший
   269 / 865
сегодня в 09:42
С какой стати Черышев в нашей сборной звезда? Он не всегда в основу попадает, да и по уровню игры уступает и Дзюбе и Головину
На ЧМ-18 Черышев был лучшим в нашей команде. Все его голы, особенно в матче со сб. Хорватии, неподвластны футболистам, играющим в чемпионате России.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   269 / 865
сегодня в 09:41
Открыл Америку. А то мы без вас, г-н Ловчев, этого не знали.
milanetto10
milanetto10
   648 / 865
сегодня в 09:32
он добротный игрок в сборной забивает не мало не звезда но игрок хорошего уровня
azures
azures
   40 / 865
сегодня в 09:04
А кто сказал что он вообще звезда какая-нибудь?
cska plus
cska plus
   4 / 865
сегодня в 08:52
Снова жека с утра горло замочил.
Ваня лучший
Ваня лучший
   42 / 865
сегодня в 08:45
С какой стати Черышев в нашей сборной звезда? Он не всегда в основу попадает, да и по уровню игры уступает и Дзюбе и Головину
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