ГлавнаяНовости

«Рома» упустила победу над «Боруссией М»

вчера, 21:52
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияМатч завершен

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Рома» в домашнем матче упустила победу над менхенгладбахской «Боруссией». На данный момент римские «волки» возглавляют группу J, немецкая команда на третьей строчке.

Рим, стадион Олимпико

«Рома» - «Боруссия» 1:1 (1:0)
Голы: Дзаньоло 32 - Штиндль 90+3 (пенальти)

«Рома»: Лопес, Спинаццола, Фасио, Смоллинг, Коларов, Манчини, Верету, Дзаньоло (Антонуччи 77), Пасторе (Перотти 62), Клюйверт (Флоренци 84), Джеко
Главный тренер: Фонсека Паулу.

«Боруссия»: Зоммер, Лайнер, Эльведи, Янчке, Бенсебаини, Херрманн (Хофманн 61), Крамер (Бенес 77), Денис Закариа, Нойхаус, Тюрам, Эмболо (Штиндль 77)
Главный тренер: Розе Марко.

Предупреждения: Верету 50, Бенсебаини 65, Клюйверт 72, Лайнер 81, Антонуччи 90+2, Смоллинг 90+3

В параллельном матче ЦСКА уступил «Ференцварошу».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Арсенал» и «Селтик» берут победы в концовке. Итоги 3-го тура Лиги Европы
Сегодня, 00:10 Комментарии2
«Селтик» дома вырвал победу над «Лацио»
Вчера, 23:56 Комментарии4
«Краснодар» одержал первую победу в Лиге Европы
Вчера, 23:52 Комментарии61
ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в домашнем матче
Вчера, 21:46 Комментарии440
«Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Партизан»
Вчера, 21:46 Комментарии15
Юношеская сборная России разгромила сверстников из Сан-Марино
Вчера, 18:11 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
SonicStar
SonicStar ответил Объективное мнение
   725 / 883
сегодня в 00:09
Наверное тогда, когда адекватные судьи будут. То победный гол отменяют, за якобы толчок, то на последней минуте ставят пенальти за игру лицом в штрафной
Объективное мнение
Объективное мнение
   112 / 883
вчера в 22:33
Ох уж эта рома когда вы там начнете играть
SonicStar
SonicStar
   725 / 883
вчера в 22:15
Это просто жесть, за игру головой в своей штрафной дают пенальти и ЖК! Надеюсь никогда эту ж*пу со свистком не увижу! Как же колотит от злости с этой клоунадой. Что в Серии А, что в ЛЕ!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   3 / 883
вчера в 22:13
Просто позор. Опять нагло засуживают Италию(
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100