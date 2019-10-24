«Рома» упустила победу над «Боруссией М»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Рома» в домашнем матче упустила победу над менхенгладбахской «Боруссией». На данный момент римские «волки» возглавляют группу J, немецкая команда на третьей строчке.
Рим, стадион Олимпико
«Рома» - «Боруссия» 1:1 (1:0)
Голы: Дзаньоло 32 - Штиндль 90+3 (пенальти)
«Рома»: Лопес, Спинаццола, Фасио, Смоллинг, Коларов, Манчини, Верету, Дзаньоло (Антонуччи 77), Пасторе (Перотти 62), Клюйверт (Флоренци 84), Джеко
Главный тренер: Фонсека Паулу.
«Боруссия»: Зоммер, Лайнер, Эльведи, Янчке, Бенсебаини, Херрманн (Хофманн 61), Крамер (Бенес 77), Денис Закариа, Нойхаус, Тюрам, Эмболо (Штиндль 77)
Главный тренер: Розе Марко.
Предупреждения: Верету 50, Бенсебаини 65, Клюйверт 72, Лайнер 81, Антонуччи 90+2, Смоллинг 90+3
В параллельном матче ЦСКА уступил «Ференцварошу».