Каррагер: «Роджерс может возглавить „Арсенал“ или „Челси“»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер сообщил, где, по его мнению, в обозримом будущем может продолжить карьеру наставник «Лестера» Брендан Роджерс.
В «Ливерпуль» он не вернется. «Манчестер Юнайтед» не берем во внимание, поскольку Роджерс тренировал «Ливерпуль». Он может возглавить «Арсенал». Или же это может быть «Челси» – через несколько лет. Роджерс связан с «Челси», ведь он работал в системе клуба. Думаю, именно эти два клуба стоит рассматривать.
Напомним, ранее Каррагер высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед». Так, он заявил, что МЮ ошибся при назначении главного тренера несколько лет назад.