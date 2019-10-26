Каррагер: «Роджерс может возглавить „Арсенал“ или „Челси“»

сегодня, 08:43

Бывший защитник «Ливерпуля» сообщил, где, по его мнению, в обозримом будущем может продолжить карьеру наставник «Лестера» .

В «Ливерпуль» он не вернется. «Манчестер Юнайтед» не берем во внимание, поскольку Роджерс тренировал «Ливерпуль». Он может возглавить «Арсенал». Или же это может быть «Челси» – через несколько лет. Роджерс связан с «Челси», ведь он работал в системе клуба. Думаю, именно эти два клуба стоит рассматривать.