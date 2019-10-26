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Каррагер: «Роджерс может возглавить „Арсенал“ или „Челси“»

сегодня, 08:43

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер сообщил, где, по его мнению, в обозримом будущем может продолжить карьеру наставник «Лестера» Брендан Роджерс.

В «Ливерпуль» он не вернется. «Манчестер Юнайтед» не берем во внимание, поскольку Роджерс тренировал «Ливерпуль». Он может возглавить «Арсенал». Или же это может быть «Челси» – через несколько лет. Роджерс связан с «Челси», ведь он работал в системе клуба. Думаю, именно эти два клуба стоит рассматривать.

Напомним, ранее Каррагер высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед». Так, он заявил, что МЮ ошибся при назначении главного тренера несколько лет назад.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   125 / 886
сегодня в 10:49
ну во первых, ему и в Лэстере норм.
Karkaz
Karkaz
   381 / 886
сегодня в 10:33
МЮ надо брать Роджерса и провести несколько топ трансферов и всё будет в ажуре
311
311
   100 / 886
сегодня в 09:28
Почему бы не остаться в Лестере? Этот вариант не рассматривается?)
Александр Нeвский
Александр Нeвский
   397 / 886
сегодня в 09:21
У Челси уже есть тренер на ближайшие 20 лет!
VIPded
VIPded
   44 / 886
сегодня в 09:15
Через несколько лет, возможно, в Челси и вернётся. Но пока, хвала Небесам, и у Фрэнка получается неплохо.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
   118 / 886
сегодня в 09:12
Роджерс сейчас не помешал бы Арсеналу.
Mangur
Mangur
   613 / 886
сегодня в 08:55
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